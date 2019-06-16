Гороскоп на 16 июня: Весам нельзя бросать начатое, а Козерогов ждет романтика

16.06.2019 07:51

День будет наполнен планами и мыслями о будущем. Хотите знать, что вас ждет 16 июня?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет прибыль, кто будет пользоваться успехом, а кому стоит быть активнее в делах.

Овен

Ваши финансовые дела наконец пойдут вверх. Хороший период для продумывания и совершения покупок, как повседневных, так и крупных. Все, что вы сейчас вложите в долгосрочные проекты, окупится со временем.

Телец

Сейчас вы сосредоточены, уверены в себе и привлекательны. Это придаст вам сил успешно закончить многие дела. Звезды советуют заняться спортом или запланировать путешествие, новые впечатления еще больше раскроют ваш потенциал.

Близнецы

Вы полны энергии, поэтому можете добиться очень многого. Сейчас стоит смело браться за любые дела. Но важно, чтобы вам не было скучно, иначе вы быстро перегорите. Займитесь тем, что вам интересно, тогда сможете достичь новых высот.

Рак

Интуиция работает превосходно, не отвергайте ее. Сейчас ваш успех зависит только от вас. Чем больше усилий вы приложите, тем большего сможете добиться. Не позволяйте себе лениться.

Лев

Хорошее время для больших перемен. Изменения в личной жизни, смена профессиональной деятельности, ремонт, переезд - все это стоит начать именно сейчас. Но не спешите и продумайте все детали, чтобы не пожалеть о своих решениях.

Дева

Вам стоит внимательно анализировать все, что происходит вокруг. Не теряйте бдительность и не идите на поводу у собственных домыслов. Если сомневаетесь в чем-либо, переспросите дважды, так вы сможете избежать неверных выводов.

Весы

Доводите начатое до конца. Не бросайте дела на полпути, даже если очень хочется. Вы можете поругаться с другом или сотрудником. В ссоре будьте мудрее, не позволяйте себе хамство и не разжигайте конфликт.

Скорпион

Отложите поездки и развлечения и уделите время работе. Если не закончите вовремя запланированные дела, они начнут расти, как снежный ком. Лучше разберись с необходимым и только потом принимайтесь за все остальное.

Стрелец

Чтобы избежать разочарований, стоит побыть наедине с собой и не браться за множество дел одновременно. Сейчас вам будет полезно общение с приятными для вас людьми, уделите время друзьям и семье.

Козерог

День очень хорош для любовных приключений. Если вы свободны, познакомьтесь с кем-то, кто вам понравится. Если же заняты, устройте себе и своей половине романтическое свидание. А о работе пока не думайте.

Водолей

Ваше финансовое положение улучшится, причем это может произойти совершенно неожиданно. Чтобы избежать скуки стоит отправиться в поездку. Также новые знакомства принесут вам пользу и позитивное настроение.

Рыбы

День будет утомительным. Вам также будет непросто не потерять интерес к важным заданиям. Если захочется все бросить, просто успокойтесь и дайте себе выдохнуть. Не насилуйте себя, если сил совсем нет, некоторые задачи лучше отложить.