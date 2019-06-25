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Гороскоп на 25 июня: Близнецам надо подумать о прошлом, а Скорпионам не стоит общаться с начальством
День будет наполнен переживаниями и сложными задачами. Хотите знать, что вас ждет 25 июня?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому можно будет расслабиться, кто вернется к старым проблемам, а кому придется поработать за двоих.
Овен
У представителей этого знака появится время полениться. Вы наконец сможете позволить себе ничего не делать, но будете не слишком рады этому шансу. Энергия бьет в вас ключом, поэтому сейчас долгий отдых может начать раздражать.
Телец
Тельцы будут готовы к переменам, которые совсем скоро их настигнут. Новый жизненный этап будет непростым, но вам сейчас все преграды по плечу. Почаще общайтесь с близкими, это даст необходимый заряд позитивной энергии.
Близнецы
Для представителей этого знака наступает период, когда придется возвращаться к давним вопросам и проблемам. Вам казалось, что эти темы давно себя исчерпали, но окажется, что это не совсем так. Подумайте, какие детали прошлого нужно исправить.
Рак
Сейчас вы можете решить сразу несколько небольших проблем, которые в последнее время вам мешают. Разберитесь с этими задачами перед тем, как браться за что-то новое. В романтической сфере стоит проявить настойчивость и шарм.
Лев
Вам нельзя перенапрягаться. Не позволяйте руководству повесить на вас слишком много задач, беритесь только за те дела, которые заранее запланировали. Ваше здоровье может пошатнуться, следите за самочувствием и будьте активны.
Весы
Весы сейчас находятся на пике своего внутреннего комфорта. Вам нравится все, что вокруг и внутри вас. Это состояние можно продлить и на будущее, если разобраться, что именно дарит вам приятные эмоции. Также не забывайте о друзьях.
Дева
Вам придется заняться каким-то делом, которое вы долго откладывали. Кроме вас никто не сможет закончить начатое. Не перекладывайте свои обязанности на других. Во-первых, они справятся хуже, во-вторых, это испортит ваши отношения.
Скорпион
Скорпионам будет непросто общаться с начальством. Вы будете бунтовать и идти против системы, когда это будет совсем неуместно. Успокойте своего внутреннего революционера, он сейчас слишком активно проявляет свои худшие качества.
Стрелец
Стрельцы сейчас будут действовать очень последовательно. Кому-то ваше поведение может показаться слишком скучным, но вы все делаете верно. Сейчас нужно действовать серьезно и без спешки, тщательно продумывая все детали.
Козерог
Козероги в это время будут очень ранимы и обидчивы. Вас может вывести из себя буквально любое слово, поэтому постарайтесь избегать тесного контакта с людьми. Даже с близкими вы можете вести себя агрессивно, помните об этом.
Водолей
Ваша деликатность поможет избежать конфликтов с сотрудниками и близкими. Не стоит слишком сильно напрягаться, данный период не принесет желаемых результатов, а силы будут потрачены. Лучше займитесь делами, которые не требуют особых моральных усилий.
Рыбы
Не спешите принимать важные решения. Сейчас в вашей жизни наступает период, когда важна каждая деталь. Отвлекитесь от дела, которым занимаетесь слишком долго. Новые впечатления и эмоции - вот именно то, чего вам так не хватает.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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