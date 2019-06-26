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Вечные нытики: эти знаки Зодиака постоянно чем-то недовольны
Есть некоторые знаки зодиака, которые придерживаются очень высоких стандартов, и, когда что-то идет не так, то они безумно расстраиваются.
Нельзя сказать, что такое состояние им нравится – просто они хотят, чтобы все прошло без сучка и задоринки.
Лев
Лев старается быть очень добрым и дружелюбным, независимо от того, что он делает в жизни, но у него это не всегда получается. Фактически, когда он чувствует себя особенно уныло, это сказывается и на всех окружающих, а это для них довольно утомительно и неприятно. Если у Льва что-то не получается, он превращается в кошмарного нытика и брюзгу. Кроме того, временами ему присуща зависть. И когда он кому-то завидует, то может превратиться в агрессивного и надменного человека.
Дева
Дева может расстраиваться по многим поводам, но только тем, которые касаются непосредственно ее жизни и ее ценностей. Поскольку она весьма критична в себе, то любые неудачи сбивают ее с ног и нарушают внутреннее равновесие. Снаружи Дева становится замкнутой и сердитой, а внутри у нее царит полное уныние. Причем ее способны расстроить даже самые незначительные мелочи. Когда ожидания Девы не оправдываются, она корит в первую очередь себя, даже если это совсем не ее вина.
Скорпион
Самый недовольный знак – это Скорпион. Он считает, что все то время и усилия, которые он вкладывает в свои отношения, работу и семью, должны работать только в его пользу. Но так бывает далеко не всегда, поскольку планы могут меняться, а обстоятельства – стать в какой-то момент менее благоприятными. Когда хоть что-то начинает идти не по плану Скорпиона, он становится агрессивным и мрачным. Даже не пытайтесь его успокаивать или переубеждать – это вызовет обратный эффект, так как Скорпион даже может спровоцировать конфликт.
Козерог
Козерог настойчивый и трудолюбивый, но он также очень пессимистичный и унылый. Его пессимизм проявляется в том, что он болезненно относится к своим достижениям и результатам, если они не такие, как Козерогу хочется. Кроме того, он ждёт, что вы ему скажете именно то, что он хочет услышать – всё остальное Козерог пропустит мимо ушей. Ему нравится быть за что-то ответственным, но он предпочитает, чтобы это было связано только с его жизнью, карьерой или потребностями.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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