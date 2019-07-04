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Близнецы будут невыносимы, а Водолеям нельзя лениться: гороскоп на 4 июля
Сейчас важно контролировать свои эмоциональные порывы. Хотите знать, что вас ждет 4 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно перенести дела, кто добьется успеха, а от кого отвернутся люди.
Овен
Если у вас есть неотложные важные дела, постарайтесь заняться ими вечером. Утром и днем велика вероятность проигрышей и неудач, поэтому лучше оставаться в тени. Негативные волны начнут утихать ближе к обеду, до этого стоит держаться подальше от рисков.
Телец
День будет хорошим, но только в том случае, если вы будете сохранять спокойствие. У вас появится возможность добиться успеха, поэтому постарайтесь действовать активно и не упускать шансов. Благоприятное время для общения с людьми, постарайтесь провести важные встречи именно сейчас.
Близнецы
Сегодня мало кто захочет иметь с вами дело, ведь негативные стороны вашего характера будут пробиваться практически везде. Держите себя в руках, если не хотите распугать всех вокруг. Также важно присмотреться к своему взгяду на жизнь, вы можете мыслить слишком критически.
Рак
День хорошо подходит для новых дел и амбициозных решений. Ваши идеи сейчас получат поддержку, поэтому смело их высказывайте. Любая инициатива сейчас будет полезной и научит вас чему-то новому, это пригодится в будущем.
Лев
Утром вам может казаться, что удача не на вашей стороне, но к вечеру ситуация изменится. Не стоит рассчитывать на Фортуну, но и опускать руки нельзя. Кто будет достаточно трудиться, тот обязательно получит желаемое в будущем.
Дева
Сейчас вы можете быть слишком доверчивы. Также Весы в этот период сильно подвержены влиянию со стороны. Задумайтесь, являются ли ваши решения действительно вашими? Или все же они кем-то навязаны искусственно?
Весы
Вы легко разберетесь со всеми трудностями. Даже если что-то будет казаться непростым, близкие помогут вам со всем разобраться. Вы можете без особого труда переключаться между задачами, поэтому день будет приятным, несмотря на загруженность.
Скорпион
Переговоры - ваш однозначный конек в это время. Окружающие к вам расположены, поэтому сейчас вы легко можете заставить всех делать то, что нужно лично вам. Но не злоупотребляйте властью, скоро она утихнет и многие могут посмотреть на вас совсем под другим углом.
Стрелец
Первая половина для будет неприятной во всех аспектах. Вы никак не можете повлиять на ситуацию, поэтому эту бурю нужно просто переждать. Уже к обеду все начнет налаживаться само собой.
Козерог
Вас ждут неожиданные, но приятные новости. Отнеситесь к полученной информации холодно, не теряйте голову от радости. Тогда сможете добиться еще большего. Займитесь отложенными делами, они не будут ждать вас вечно.
Водолей
У вас есть шанс добиться желаемого, но для этого нужно перестать лениться. Успех сам по себе к вам в руки не придет. Также важно набраться терпения, все запланированное сбудется, но не ждите, что все случится сразу. Всему свое время.
Рыбы
День будет непростым, но вам удастся справиться с поставленными задачами. Вы сможете реализовать задуманное, так как вам помогут не только старые друзья, но и новые знакомые. Не стесняйтесь просить совета или обращаться за помощью при необходимости.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
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