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Этим знакам Зодиака суждено прожить долгую и счастливую жизнь
Некоторым знакам суждено прожить долгую жизнь и встретить свою старость, вспоминая ее лучшие моменты, пишет Lisa.ru.
Телец
Этому знаку суждено прожить веселую счастливую жизнь и встретить старость на берегу моря. Именно так оно и произойдет. Тельцы — долгожители, потому что всегда стараются вести активный образ жизни, занимаются спортом и редко болеют. Уже к 50-ти годам увлекаются сыроедением, перестают ходить по врачам по любому поводу, делают зарядку по утрам.
На протяжение жизни не брезгуют весельем, алкоголем и умеют отдыхать, но во всем знают меру. Тельцы всегда находятся в гармонии с собой, хорошо чувствуют свой организм и понимают желания. Их точно ждет хорошая старость.
Рак
Несмотря на то что представители знака очень эмоциональны и всегда находятся в раздрае, они считаются долгожителями. Их эмоциональное состояние всегда на пике, но если они научатся контролировать эмоции, то смогут продлить жизнь на десяток лет.
Чаще всего находятся в окружении близких людей и друзей. Не могут обойтись без шумных компаний и головной боли по утрам. Но по будням ведут праведный образ жизни. У Раков есть девиз: «Здоровая пища, спорт и хороший секс». Это и продлевает жизнь и дает эмоциональную стабильность.
Водолей
Водолеи пренебрегают врачами, таблетками. Зато часто обращаются к народной медицине. Представители знака чувствуют свой организм и стараются не зацикливаться на недугах.
Они стрессоустойчивы, ко всему в жизни относятся проще, нежели другие знаки. Несмотря на то что они всегда трудятся, у них много жизненной энергии, которой хватит на всех окружающих. Они редко ловят состояние депрессии и легко из нее выходят, придумав себе занятие или увлечение. Раки проживут счастливую и долгую жизнь.
Лев
Они переживут всех. Несмотря на сложный характер, тяжелый жизненный путь, они находят в себе силы со всем справиться. Львы заботятся о здоровье и всегда занимаются спортом. Вместо жареной картошки они выберут легкий салат со шпинатом, потому что следят за фигурой.
Кстати, Львы любят веселье и алкоголь, но всегда умеют вовремя остановиться. Им интересны экстремальные виды спорта, ведь они просто не умеют сидеть на месте.
Рыбы
Звезды сулят им долгую и насыщенную жизнь. Рыбы не всегда обретают семейное счастье, но зато они стабильны в работе и своем выборе. У многих представителей знака на протяжение жизни возникают разные зависимости, с которыми сложно справиться, но если они все же завяжут с пагубной привычкой, их ждет здоровое будущее.
Рыб сложно заставить заниматься спортом, вести активный образ жизни, их трудно вытащить из зоны комфорта, но они очень компанейские и дружелюбные. Заряжают своей энергией всех окружающих. Часто ходят по больницам, не запускают свое здоровье. Рыбы могут прожить хорошую, стабильную и веселую жизнь. А старость встретить в большой компании друзей — у них их всегда много.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, долголетие, знаки Зодиака
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