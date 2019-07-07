Павел Глоба назвал три знака Зодиака, к которым скоро вернется любовь из прошлого

07.07.2019 12:13

Любовь, давно ушедшая, но не забытая, порой возвращается так неожиданно, что застигает нас врасплох.

Она заполонит собой всё остальное и заставит сожалеть о потерянных годах, когда её где-то носило. Сопротивляться такому сильному чувству, забыть его и выкинуть из сердца не так-то просто, да и не нужно. Астрологи утверждают, что настоящая любовь всегда приходит вновь и с новой силой топит арктические льды в душе привязанных друг к другу сердец. При этом неважно, при каких обстоятельствах вы расстались.

Некоторые знаки Зодиака буквально притягивают к себе человека, которого долго и искренне любят на расстоянии. Он ощущает это и, будто влекомый мощным магнитом, начинает думать о своей половинке, которую когда-то так глупо отпустил.

Водолей Позитивные и обаятельные Водолеи умеют ценить каждый прожитый день и любить жизнь. Даже несостоявшиеся отношения не могут искоренить их любовь к жизни. Возможно, именно это и заставляет давно ушедшего от Водолея человека тосковать и сожалеть о потерянной любви. Он начинает искать встречи и вновь добиваться возрождения чувств. Водолей не сопротивляется, ведь он помнит, как им было хорошо вместе. Он плюёт на условности и решается кардинально сменить привычный уже жизненный уклад. Водолей не посмотрит даже на то, что кого-то из близких он может ранить, вновь сойдясь с бывшим или бывшей. Судьба приготовит паре непростые испытания, но они всё выдержат и сумеют обрести долгожданное счастье. Ранее Ванга назвала знаки Зодиака, постоянно разрушающие свои отношения.

Лев Львы очень сильно ждут своего самого важного человека. Они пытаются забыться и погрузиться с головой в работу и тусовки с друзьями. Но в душе они всё-равно скучают и молят небеса о возвращении того самого или той самой, без которого ничто не мило и не радует по-настоящему. Звёзды говорят, что и ваша половинка тоже ожидает и даже жаждет встречи и организует её при первой же возможности. Перед свиданием Лев получит некий знак судьбы, который укажет ему, что всё было не зря: страдания, тоска, сожаления об упущенном счастье. Встреча полностью изменит бытие Льва и перевернёт с ног на голову привычный уклад жизни. Не торопите события, любовь уже идёт к вам давно проторенной дорогой, пусть и не так быстро, как вам хотелось бы.

Стрелец Сколько раз Стрельцам снилась ушедшая любовь. Она являлась такая желанная, тёплая и родная, что утром непременно накатывали слёзы сожаления о глупом расставании. Порой она лишала сна и заставляла коротать долгие часы, обнимая подушку и представляя, что Он или Она сейчас где-то тоже не спит, думает и скучает. Так и есть, и совсем скоро наступит то самое время, когда любовь снова вдохнёт жизнь и яркие краски в ваше серое существование. Прошлое уже в пути, и оно твёрдо намерено стать вашим будущим, на этот раз навсегда.



Источник: www.dialog.ua