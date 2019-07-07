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Соратница или любовница: какими женами становятся в зависимости от знака Зодиака
Таролог и ясновидящая Галина Янко рассказала, какими женами становятся женщины разных знаков Зодиака.
Овны
Овны - это верные женщины, которые могут скрасить совместную жизнь даже в самых трудных условиях.
Тельцы
Тельцы подходят в выбору мужчины очень серьезно, поэтому даже в браке будут очень требовательны к своим избранникам.
Близнецы
Жена-Близнецы будет точным отражением вас. В ней вы увидите все свои достоинства и недостатки.
Раки
Раки — воплощение идеальной жены, которая всегда в первую очередь думает о потребностях семьи.
Львы
Жены-Львы — это женщины, которыми можно гордится в любой ситуации. Но для это ей нужно дарить массу внимания.
Девы
Девы в браке часто берет на себя мужскую роль.
Весы
Весы становятся очень веселыми и легкими на подъем женами, которые сглаживают любой конфликт.
Скорпионы
Скорпионы — страстные натуры, поэтому им нужно постоянно демонстрировать свои чувства.
Стрельцы
Стрельцы очень любопытные и активные жены, которые станут вам верным соратником в приключениях.
Козероги
Козероги будут давать вам каждодневную возможность становиться лучше, но не каждый мужчина выдержит ритм их жизни.
Водолеи
Водолеи становятся лучшими друзьями для своих мужей, но не стоит посягать на их свободу.
Рыбы
Рыбы — романтичные натуры, с собственным взглядом на мир. Если мужчина эмоционально холоден, он быстро устанет от такой жены.
Источник: https://from-ua.com
Теги: жена, гороскоп, любовница, знаки Зодиака
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