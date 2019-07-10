- От лучших к худшим: женские знаки Зодиака в браке09:51
- Украину ждет череда больших катастроф и несчастий: астролог Росс назвал самые критичные дни для страны08:12
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Павел Глоба назвал даты июля, в которые все знаки Зодиака ждут серьезные испытания 19:29
- Павел Глоба назвал три знака Зодиака, к которым скоро вернется любовь из прошлого12:13
- Этим знакам Зодиака суждено прожить долгую и счастливую жизнь11:30
- Соратница или любовница: какими женами становятся в зависимости от знака Зодиака10:15
- Гороскоп с 8 по 14 июля предвещает перемены многим знакам: что ожидает именно вас17:30
- Самая желанная женщина по знаку Зодиака08:49
- Близнецы будут невыносимы, а Водолеям нельзя лениться: гороскоп на 4 июля14:32
От лучших к худшим: женские знаки Зодиака в браке
Есть женщины, которые родились, чтобы строить свой мир вокруг вас, и женщины, которые просто не замечают, что вы существуете. Если вы хотите жениться, вам, возможно, будет любопытно узнать астрологическую характеристику женщины, с которой вы собираетесь прожить жизнь. Вот какие знаки Зодиака будут лучшими и не очень женами:
Рак (21 июня — 22 июля)
Если вы ищете верность и стабильность, жена, родившаяся под знаком Рака, — идеальный выбор. Женщины-Раки ценят семейную жизнь и инвестируют в нее свое время, силы и эмоции. Она никогда не будет лгать вам. Она – женщина-волчица, одна на всю жизнь.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Женщины-Рыбы чрезвычайно талантливые и любящие партнеры, они ничего не пожалеют, чтобы убедиться, что вы счастливы. Часть ее натуры стремиться к самовыражению через творчество, а вторая часть льнет к детям, которых она хочет растить с вами вместе. Если вы поймете свою женщину-Рыбы, вы откроете для себя цветок невероятной красоты и море понимания. Рыбы преданны и умны.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Женщины, родившиеся под этим знаком Зодиака, необычайно приятны. Они — динамичные мыслители, которые ставят себе долгосрочные цели, вдохновляющие вас. Вы никогда не будете ругаться женщиной-Весы, она привыкла получать то, чего хочет по-доброму, а не посредством манипуляций. Женщины-Весы любят секс и романтику и готовы экспериментировать.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Вы обнаружите, что противостояние с женщиной-Тельцом может положительно стимулировать брак. Женщины-Тельцы очень умны, поэтому вы должны постоянно тренировать свой мозг, чтобы не отставать от нее. Из Тельцов получаются очень преданные и постоянные жены, а также потрясающие матери ваших детей.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Женщина-Водолей сильная и независимая, а также приятная и любящая. Единственное, что вам нужно запомнить, — избегайте скуки в отношениях, она ее не терпит. Кроме того, она очень проницательна и остроумна, поэтому вам нужно соответствовать ей.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Дом, бизнес и дети – тяжело совместимые вещи, но женщина-Козерог справиться со всеми ими с утонченностью. Когда вы вступаете в брак с женщиной-Козерогом, вы вступаете в брак с порядком и расписанием. Это очень организованная женщина, но сущий дьявол в постели.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Женщины-Близнецы — одни из самых любящих жен, которых вы когда-либо встречали. Пока, конечно, ее интересы не изменятся. Жена-Близнецы – очень разносторонняя натура. Она креативна, преданна и привязчива, но часто показывает и свою темную сторону – капризы, неуверенность и поверхностность.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Жена-Скорпион, несомненно, проявит в вас лучшие качества. Однако вы должны твердо стоять на ногах и иметь сильный характер, потому что эта женщина потребует от вас больше, чем вы можете дать. Тем не менее, в целом, ее склонность устанавливать высокую планку может спровоцировать вас работать над собой. Она не останется в долгу. Скорпионы – искусные любовники в постели, с ними вы никогда не соскучитесь.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Вы должны быть созданы для роли супруга, если хотите жениться на девушке-Деве. У нее отличное представление о том, что правильно и что неправильно, и, хотя это может сработать для нее, это может не всегда работать для вас. Иногда проще согласиться с ней и сказать: «Да, дорогая». Если вы хотите воспользоваться ее невероятной способностью любить и обожать вас, вам нужно приспособиться к ней.
Лев (23 июля — 22 августа)
Она отдаст вам все, что у нее есть, однако следите за ее перепадами настроения. Ее взлеты и падения печально известны, и, если она не получает то, чего хочет, она может сорваться. Возможно, вы слышали выражение: «Мы делаем больно тем, кого любим»? Поэтому, если вы — тот, кого она любит, тогда приготовьтесь к ударам, потому что эта дама не будет размениваться ни на что меньшее, чем она хочет и когда она этого захочет.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Женщина-Овен великолепна, красива и обворожительна. Она также амбициозна и уверенна в себе. Как жена, она невероятно преданна, но она ожидает платы за эту преданность, и, если вы не предложите ей идеальные условия для брачной сделки, она первой оставит вас.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Женщины-Стрельцы потрясающи, пока делают то, что хотят. Они желают свободы больше, чем преданности, и, хотя они верные и внимательные партнеры в браке, их гораздо больше интересуют собственные творческие планы. Женщины-Стрельцы — прекрасные партнеры, если вы можете справиться с их странностями.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, женщина, знаки Зодиака
- Какие страдания выпадают каждой женщине по Знаку Зодиака
- Женщины по восточному гороскопу, способные менять мужские судьбы
- Коалиция и оппозиция споткнулись одновременно
- Квартирного вора "сдала" бдительная соседка милиционера
- Аэропорт высокого полета. Донецкие власти раскрыли карты
- Мужчины приходят к астрологам... за профессией
- Боевики резко «озверели» и нарвались на ООС: «обстреливали со всего»08:01
- В Мариуполе житель "ДНР" с ножом напал на таксиста22:45
- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа21:58
- А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице21:33
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- "Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть16:49
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- Зеленский разбушевался, «большая чистка» набирает обороты: уже бесповоротно10:45
- Опубликованы фото со съемок продолжения легендарного сериала «Беверли Хиллз»10:30
- Практически подморозит: синоптики шокировали прогнозом до выходных10:15
- Немецкие инженеры научили автопилот сажать самолет (ВИДЕО)10:00
- От лучших к худшим: женские знаки Зодиака в браке09:51
- Элина Свитолина впервые вышла в полуфинал Уимблдона09:30
- «Евробляхи» в Украине: Зеленский анонсировал «покращення» для украинцев09:16
- Зеленский отменил парад на День независимости: кому достанутся 300 млн.09:00
- "Реально разорвало": Винник признался, что с ним случилось в Праге08:48
- Суд над пленными моряками: следствие завершено, ФСБ предъявила обвинения в окончательной редакции08:33
- Медики рассказали, как правильно есть фрукты и ягоды07:12
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены17:49
- Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией15:26
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»
- Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
- Рева рассказал, кому в июле не повысили пенсии, и что делать