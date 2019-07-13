Финансовый гороскоп — незаменимый помощник в сезон отпусков. Астрологи предлагают узнать, как не остаться в убытке и заложить фундамент финансового благополучия в середине июля, пишет dailyhoro.

Не упустить большие возможности, которые откроет перед вами эта неделя, поможет одна рекомендация: не откладывайте свои дела на потом. Меркурий, отвечающий за деловую жизнь, карьеру и деньги, стал ретроградным. В таком состоянии планета провоцирует пассивность. Поэтому не ищите оправданий лени и безынициативности, а решительно беретесь за дела. То, что вы не успеете осуществить на этой неделе, на следующей может оказаться уже не по силам. Для тех, кто сумеет преодолеть инертность этого периода, откроются новые прибыльные перспективы.

Овен

На этой неделе лишь аврал в работе способен мотивировать Овнов активизироваться и поработать с полной отдачей. В противном случае эффективность будет невелика. Успех и деньги привлечет работа в авральном режиме, реализация масштабных замыслов, ответственность и многозадачность. В отношении денег не стоит рассчитывать на помощь извне. Чем больше Овны приложат усилий для достатка и изобилия, тем стабильнее будет их финансовое положение.

Телец

Ретроградное движение Меркурия и Сатурна сулит Тельцам конфликты, ошибки и убытки. В эти 7 дней вряд ли можно рассчитывать на свою интуицию, на удачное стечение обстоятельств и понимание начальства. Лучшая линия поведения сейчас — держаться в тени и ни во что не вмешиваться. Приток денег Тельцам обеспечит работа на результат, требующая четкости и конкретики, внимательность к мелочам и коды богатства, которые могут встречаться рядом.

Близнецы

В период ретроградного Меркурия движущей силой Близнецов станет амбициозность. Любые планы, креативные идеи, авантюры и решительные шаги обязательно принесут им успех и поощрение руководства, деловых партнеров, коллектива. Самое главное, чтобы шаги были продуманными до мелочей, а амбиции не переходили в ранг завышенной самооценки. Сохранить и приумножить деньги поможет план покупок, которого стоит придерживаться: эмоциональные приобретения рискуют пробить брешь в бюджете.

Рак

Лунное затмение в начале недели принесет нестабильную энергетику: обстоятельства могут быстро меняться, а деньги понадобятся в самый неподходящий момент. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не браться за самостоятельные проекты и не принимать единоличные решения. Это существенно снизит риск череды неудач в профессиональной сфере. Успешно пройдет работа в коллективе: получится наладить отношения с руководством, партнерами и коллегами.

Лев

По прогнозам астрологов, Львов ждут успехи на рабочем поприще, что может привести к росту доходов. Под покровительством Солнца, готовящегося покинуть созвездие Рака, Львы ощутят прилив сил и воодушевления, а значит, смогут дать отпор всему, что их не устраивает. Конкурентам и завистникам придется уйти с арены — решительные Львы способны смести с пути любой барьер. Работа на результат поможет привлечь богатство.

Дева

Чем больше на этой неделе загадочных случайностей и дедлайнов ждет Дев, тем лучше: без них они рискуют пострадать от ретроградного Меркурия. Если трудностей не будет, Девы придумают их сами, и будут правы: небольшая встряска сейчас очень полезна. Работа, которая не дает расслабиться и держит в тонусе, заставит развить такую активность, что Девы будут во всеоружии. Деловая активность сослужит хорошую службу и для доходов, и для репутации. А вот работа, на которой нет возможности проявить себя, или механический труд «на автомате» может закончиться энергетическим истощением.

Весы

На этой неделе секрет успеха в карьере и деньгах — новые пути. Устаревшие методы и решения уступают прогрессивным. Чтобы проложить путь новым свершениям, Весам в первую очередь придется освободиться от негативных установок. Что касается заработков, пока стоит продолжать работу в прежнем ритме. Будет особенно хорошо, если Весы смогут пробудить в себе творческое начало и найти новые источники дохода либо нестандартный подход к привычным делам.

Скорпион

На фоне ретроградного Меркурия и Плутона суета в карьере обещает продлиться всю неделю, однако Скорпионы имеют все шансы перевыполнить план и выгодно зарекомендовать себя перед руководством. Единственное предупреждение астрологов: не стоит уходить в минус, одалживая деньги, оформляя кредиты или просто совершая необдуманные покупки. Чем раньше Скорпионы возьмут под контроль расходы, тем быстрее ситуация с деньгами изменится к лучшему.

Стрелец

Сфера карьеры и денег потерпит кардинальные изменения 18, 20 и 23 июля из-за аспектов Юпитера. Вероятны перемены в условиях труда, повышение, прибавки, собрания. Однако ждать, пока удача и деньги сами пойдут в руки, — не лучшая стратегия. Активность Стрельцов всю неделю будет ниже привычной отметки, и, если они не возьмут себя в руки, это может негативно отразиться на их делах, карьере и доходе. Хорошая новость заключается в том, что сил у Стрельцов будет много: главное — в понедельник преодолеть пассивность и лень.

Козерог

На этой неделе представители Козерога могут столкнуться с проблемой, имеющей сразу несколько решений. Чтобы сделать правильный выбор, Козерогам есть смысл проконсультироваться с авторитетными людьми: самостоятельные решения могут привести к непродуманным шагам. Пригодится и внимательность к нюансам. В эти 7 дней даже незаметные на первый взгляд мелочи при более глубоком анализе способны указать на выгодные предложения, перспективные возможности, шансы и подарки судьбы.

Водолей

Влияние Нептуна подсказывает: Водолеи смогут изменить свою жизнь к лучшему, если начнут меняться сами. Пора отказаться от негативных установок, которые мешают разбогатеть, и поверить в себя и свои силы. Астрологи отмечают, что сильной стороной Водолеев на этой неделе будет аналитика и планирование. Аналитические способности окажутся на высоте, благодаря чему Водолеи смогут вникнуть в любые нюансы. Деньги лучше всего тратить не на сиюминутные радости, а на перспективные вложения ради будущего.

Рыбы

На этой неделе Рыбы под влиянием Венеры будут с куда большим воодушевлением обсуждать свою работу и строить грандиозные планы, чем что-либо делать. Вдумчивость и способность к анализу с 15 по 21 июля — их сильная сторона. Проекты и задачи, требующие энергичности, стоит либо перенести на следующую неделю, либо запланировать на дни без планетарных аспектов: на понедельник, пятницу и субботу. Что касается расходов, это отличный период для крупных покупок.

Источник : https://from-ua.com