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Чего не умеют делать люди в зависимости от знака Зодиака
У вас совпало?
Слабые стороны есть у каждого. Какие-то слабости мы можем откорректировать, а из-за некоторых приходится переживать всю жизнь. Зная о том, что каждый человек не в состоянии сделать некоторые вещи из-за предрасположенности к определенному Знаку, мы можем чуть проще относиться и друг к другу, и к собственным недостаткам.
Овен
Овен не умеет терпеть. Причем во всех смыслах: он не может ждать, сдерживаться, контролировать себя, сносить обиду. Все, что задевает Овна лично, тут же выплескивается в виде волны негатива.
Телец
Телец не умеет себе отказывать: пир — так на весь мир, костюм — так на всю зарплату, машина — так коллекционная. Ради успеха Телец готов на все. Он никогда не сдается, потому что зависит от земных удовольствий и не умеет экономить на себе, даже если того требуют обстоятельства.
Близнецы
Близнецы не умеют взрослеть. Окружающие, конечно, думают, что представитель Знака Близнецы просто хочет прожить жизнь по собственным правилам, но по версии астрологов он не способен к сознательной и ответственной жизни. Это вечный ребенок, правда, очень очаровательный.
Рак
Рак не умеет менять свои убеждения. По факту он — заложник жизненных принципов, но это усложняет жизнь не ему, а тем людям, которые живут вместе с ним. Потому что все знают, на что Рак способен и что от него ждать, но при этом переубедить его невозможно.
Лев
Лев не умеет проигрывать. Возможно, это совсем и не новость. Но проблема в другом: Лев еще и играть не умеет. Хитрость, интриги, мягкие рычаги давления, манипуляции — все это ниже его достоинства. Впрочем, проиграв, Лев не расстроится, потому что оценивать себя со стороны он тоже не умеет.
Дева
Дева не умеет молчать. Язык Девы — ее злейший враг, а с другой стороны — и лучший друг, и кормилец: никто не владеет словом так хорошо, как это делает Дева. Парадокс в том, что на самом деле слово владеет ей: в любом разговоре Деве нужно вставить свою ремарку, ценное мнение, совет, упрек, критику или шутку.
Весы
Весы не умеют говорить «нет». Они не в состоянии отказать человеку, даже само слово «нет» может довести Весов до состояния тихого ужаса. Отсюда и вытекают все беды и проблемы Весов: этот Знак вечно впутывается в ненужные дела, делает чужую работу и тратит деньги на ерунду.
Скорпион
Скорпион не умеет прощать. Обидев Скорпиона, не нужно просить прощения, все равно не получится достучаться до его каменного сердца. Правда, можно получить снисхождение, если признать свою вину и понести расплату.
Стрелец
Стрелец не умеет выбирать. Ну не может он выбрать одно из двух: все такое интересное, необычное, захватывающее и аппетитное! Для этого Знака мысль о том, что в мире так много разнообразия, просто невыносима.
Козерог
Козерог не умеет расслабляться. Для этого Знака работа над собой никогда не заканчивается, даже если он смотрит фильм, выпивает с друзьями в баре, едет отдыхать к морю или спит. Козерог всегда в стрессе.
Водолей
Водолеи не умеют быть как все. Для Водолея нет ничего хуже, чем слиться с серой толпой. Поэтому во всем и всегда он находит свой путь, даже если все вокруг убеждают его, что он ведет в никуда.
Рыбы
Рыбы не умеют жить в реальном мире. Они живут в иллюзиях, из-за чего практически ничего не умеют. При этом у Рыб, как правило, есть человек, который любит о них заботиться. Рыбы совсем не беспокоятся за свою жизнь, ведь всегда найдется тот, кто подарит аквариум побольше.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, люди, Зодиак
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