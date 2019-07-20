Гороскоп на 20 июля: неприятные диалоги у Близнецов и прогресс у Львов

20.07.2019 08:20

В этот период нужно прояить свои коммуникативные способности. Хотите знать, что вас ждет 20 июля?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет одобрение, кто должен быть смелее, а кому нужно вести себя мудрее.

Овен

У Овнов неожиданно проявятся отличные коммуникативные навыки. В этот день вы сможете заболтать любого, на какую бы тему вы ни говорили. Этим можно воспользоваться, чтобы получить одобрение от начальства или убедить в чем-то близких.

Телец

Вам стоит набраться сил и быть смелее. Особенно это касается сердечных дел. Действуйте более решительно, это не только поможет вам избавиться от страха неудач, но и обратит на вас внимание противоположного пола. Сильные люди привлекают.

Близнецы

Вас ждут неприятные разговоры, которые, вероятнее всего, приведут к ссорам и конфликтам. Не стоит пытаться переубедить тех, кто категорически не поддерживает вашу точку зрения. Будье мудрее и не пытайтесь никого перевоспитать.

Рак

Сейчас ваши прошлые действия наконец принесут свои плоды. Вы узнаете, были ли верными ранее принятые решения. Однако нужно понимать, что не все новости сейчас будут для вас приятными. Прислушайтесь к мнению со стороны.

Лев

Вероятен быстрый прогресс в рабочих делах. А вот дома все будет очень плавно, поэтому стоит немного разнообразить рутину. Чтобы ваши близкие не заскучали, устройте семейный ужин. А если живете один, побалуйте себя чем-то вкусным под любимое кино.

Дева

Двигайтесь по намеченному маршруту. Сейчас многие могут попытаться сбить вас с пути, но вам ни в коем случае нельзя вестись ни на какие провокации. Только размеренные и продуманные действия приведут вас к успеху и достижению целей.

Весы

Весы сейчас на вершине своей творческой активности. Вам хочется хвататься за все идеи сразу, но продуктивнее будет выбрать что-то одно, закончить его, и только потом браться за следующие задачи. Иначе вы можете запутаться в собственных планах.

Скорпион

Перестаньте размениваться на мелочи. Вы не должны брать только то, что дают, стоит претендовать именно на те награды, которых вы достойны. И которые вы сами хотите получить. А мелкие подачки от начальства и знакомых стоит послать куда подальше.

Стрелец

Ваши недоброжелатели что-то замышляют, поэтому будьте внимательны. Не позволяйте никому лезть в ваши личные дела. Завистники могут попытаться столкнуть вас с пути, но в ваших силах рассмотреть это заранее и дать им отпор.

Козерог

Ваша привлекательность будет на высоте, это поможет замылить глаза многим знакомым и разобраться с некоторыми делами. Но помните, что на одном очаровании далеко не уедешь. Скоро ваша аура вернется в прежний вид и придется думать головой.

Водолей

Вы сможете найти верный выход из ситуации, грамотно распорядиться своими ресурсами. Наконец-то вам будет комфортно в новом деле, которым вы недавно занялись. Успех начнет проглядываться впереди, это может вдохновить вас на новые подвиги.

Рыбы

Вы ленитесь и не занимаетесь своими делами с должным упорством. Побороть это состояние вам помогут близкие, побольше общайтесь с ними и обязательно прислушивайтесь к их советам. Это поможет вернуться в строй и добиться желаемого.