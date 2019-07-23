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Гороскоп на 23 июля: Тельцы будут слабохарактерными, а Стрельцов ждут искушения
В этот период важно не забывать о конкретике и логике. Хотите знать, что вас ждет 23 июля?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет поддаваться манипуляциям, кому можно браться за новые дела, а кого ждут разочарования.
Овен
Не нужно тратить время на пустые разговоры. Если хотите, чтобы что-то было сделано быстро и качественно, беритесь за дело самостоятельно. Те, кто действительно хочет вам помочь, подтянуться сами. Их не нужно будет просить специально.
Телец
Вы не будете отстаивать свою позицию. Сейчас вами легко можно будет манипулировать, Тельцы будут очень слабохарактерны, хотя это совсем на них не похоже. Позже вас самих будет удивлять такое поведение. Лучше не ввязывайтесь ни во что серьезное.
Близнецы
Чем смелее вы будете, тем большего сможете достичь. Идеальное время для решения важных вопросов - утро. Поэтому поставьте будильник и не поленитесь раньше встать, чтобы как можно более продуктивно провести первую половину дня.
Рак
Вы можете смело браться за новые дела. В этот день все будет казаться вам интересным и увлекательным. Также велика вероятность получения приятных новостей от кого-то, кто вам небезразличен. Возможно у вас появится шанс запланировать отпуск.
Лев
Вероятны задержки финансовых поступлений. Также вы сейчас можете оказаться наедине со своими мыслями. Используйте эту возможность с пользой. Постарайтесь вдумчиво отнестить к своим переживаниям, проанализировать их и разложить по полочкам.
Дева
Для вас это благоприятное время в плане общения с людьми. Но все вопросы лучше решать в неформальной обстановке. Слушайте свою интуицию, она правильно подскажет, каким людям можно довериться, а кого стоит обойти десятой дорогой.
Весы
Звезды будут проверять вас. Возможна встреча с кем-то, кого вы давно не видели. Вероятно, это будет кто-то, к кому у вас до сих пор теплятся чувства. Помните, что восстанавливать стоит только те отношения, в которых оба партнера честны и открыты.
Скорпион
Можно смело восстанавливать любые взаимоотношения, как деловые, так и сугубо личные. Сейчас ваши коммуникативные навыки будут на высоте. Также вам будет легко даваться решение важных вопросов и подведение итогов. Примените это в работе.
Стрелец
Стрельцы могут поддаться искушению. Даже ваш холодный ум не сможет до конца устоять перед соблазнами. Помните, что сохранить свои поступки в тайне не получится. Если наломаете дров, о них узнают те, кто вам дорог. И тогда придется не сладко.
Козерог
Вы будете легко находить единомышленников в любых вопросах. Людей сейчас к вам так и тянет. Постарайтесь собрать сильную команду для реализации своих идей. И превратите собственные планы в общие, так они действительно "выстрелят".
Водолей
Не все будет идти так гладко, как хотелось бы, но вы не сдадитесь. Ваш оптимизм восхищает людей, их притягивает ваша сила духа и жизнерадостность. Это поможет обрести новых союзников и сохранить старых. Они то вам и помогут со всем справиться.
Рыбы
Этот день будет благоприятным для амбициозных представителей знака. Вы сможете легко переубедить начальство, если вам это будет нужно. Также Рыбы могут подняться по карьерной лестнице или даже полностью сменить сферу деятельности.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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