Лунный календарь на август: благоприятные дни для прощения старых обид

31.07.2019 22:12

Август 2019 - месяц двух новолуний. Влияние Луны на человека может быть как положительным, так и негативным. Астрологи предупреждают, что различные фазы Луны предназначены для абсолютно разных дел.

Так, первое ближайшее новолуние случится 1 августа в 6 часов 13 минут по киевскому времени и продлится до 7 августа. А второе новолуние состоится 30 августа в 13 часов 38 минут. Этот период будет благоприятным для прощения старых обид и начинаний.

Благоприятные дни для решительных действий: 3, 5, 10, 14, 20, 21 августа.

Благоприятные дни для планирования: 1, 2, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 28, 29 августа.

Однако, в августе еще есть дни, когда необходимо быть осторожным: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 23, 27, 30 августа. В этот период необходимо проявлять осторожность.

Источник: https://from-ua.com