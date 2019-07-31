Названы знаки зодиака, которые разбогатеют в августе: счастливчики

31.07.2019 09:01

Астролог Глоба назвал везунчиков августа. Это знаки Зодиака, которые в последний летний месяц добьются успеха и разбогатеют. Таких только четверо.

Павел Глоба, известный астролог, назвал знаки Зодиака, которым очень повезет в августе — они буквально получат деньги, которые сами в руки текут. У них будет неожиданная прибыль, возможно, даже настоящее богатство. Так что, эти знаки могут радоваться жизни и ни в чем себе не отказывать, пишет олнай-журнал Clutch.

Судя по расположению звезд, Глоба предрекает дополнительные деньги таким знакам Зодиака:

№1 Овен

Июль для Овнов был не самым простым месяцем. Вам пришлось много работать и выкладываться на полную, чтобы как-то подняться по карьерной лестнице. В благодарность за ваше трудолюбие август вам принесет вознаграждение всех ваших трудов.

Звезды обещают, что вы получите премию или значительно увеличенную зарплату, которая окупит все ваши усилия. Вы трудились не зря. Теперь вы можете смело ехать отдыхать или покупать необходимые дорогостоящие вещи.

№2 Дева

Девы — знаки Зодиака, которые тоже будут радоваться дополнительной прибыли. Прогноз для вас такой, что последний месяц лета принесет вам дополнительный и очень легкий заработок. Подвернется очень легкая, но денежная подработка. Это фактически «халявные» деньги.

Однако Глоба предупреждает, что вам не стоит полученные средства бездумно раздаривать направо и налево. Есть риск, что близкие начнут вас просить одолжить им некие суммы. Это приведет к обнищанию.

№3 Весы

Весы в августе будут получать плоды своих трудов за прошлый год. Ваши усилия не останутся незамеченными. О некоторых проектах вы уже и забыли. Но они все это время работали на вас. Теперь вам выплатят дивиденды, которые позволят вам наслаждаться всеми вкусами жизни в их полном многообразии.

Но не слишком расслабляйтесь. Прогноз говорит, что если вы перестанете концентрироваться на своей работе, то уже осенью у вас начнутся проблемы.

№4 Стрелец

Стрельцы — знаки Зодиака, которые будут очень удачливы в августе. Вы отлично поработали. У вас много энергии, вдохновения и идей. Вы не просто делаете свое дело, а ежедневно его улучшаете. Что не останется незамеченным. Вас щедро вознаградят за ваши труды, таланты и умения.

Глоба говорит, что у вас также произойдут разительные перемены в личной жизни в августе. Одним Стрельцам эти перемены принесут финансовую поддержку от нового партнера, а другим же, наоборот, придется потратиться на новую влюбленность.

Напомним, что Павел Глоба рассекретил счастливчиков и аутсайдеров августа: новый гороскоп ошарашил поворотами. Известный астролог рассказал, представителям каких знаков Зодиака следует быть осторожными в августе, а кому будут сопутствовать удача и всяческие приятные повороты судьбы.

Павел Глоба рассказал, что екоторым представителям знаков Зодиака следует проявить максимум осторожности в августе.

«Ракам нельзя поддаваться эмоциям и следует тщательно следить за своими словами. Не посвящайте никого в свои планы и учитесь говорить «нет»», — советует астролог.

В августе Ракам придется столкнуться с суровой реальностью:

«…надо осознать, что кто-то из окружения нагло вами пользуется».

Водолеям астролог рекомендует проявить спокойствие и благоразумие:

«Контролируйте свои эмоции и не впадайте в панику. Вера в себя поможет вам в непростой период. Не сомневайтесь в выбранном пути, и скоро темная полоса закончится».

Рыбам же повезло в августе больше остальных:

«В середине и конце августа Рыб ждут радостные события. Однако будьте осторожны — находясь на пике эйфории вы можете потерять голову и потерять буквально все, что у вас есть. Для начала расставьте все по полочкам в голове и трезво оценивайте ситуации».

Источник: https://politeka.net