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Павел Глоба назвал, кто самые красивые стервы среди знаков Зодиака
Красивые женщины нередко бывают высокомерны, заносчивы и очень-очень требовательны.
Но у большинства из них всё-таки есть «потолок» стервозности: многим из них хватает ума понять, что из-за своего характера они просто останутся одинокими. Но, как подсказывают астрологи, в некоторых представительницах прекрасного пола с рождения заложены гены собственной исключительности, которые, по их мнению, дают им право считать себя выше других. Сегодня говорим о знаках Зодиака, которые невероятны красивы, но одновременно и такие… стервы.
Скорпион Скорпионы - обладатели одного из самых скверных характеров. А красивые Скорпионы - это вообще нечто невероятное. Они способны вывести из себя даже самого спокойного человека, спорить с ними себе дороже. Но что ещё хуже, Скорпионы невероятно мстительны. Для того чтобы отомстить обидчику, они могут сплести целые сети и ждать подходящего случая годами.
Козерог Козерогов за их холодный и заносчивый характер называют «снежными королевами». Также всегда напрягает их скрытность. Никогда не поймёшь, что у этой дамы на уме: то ли благосклонно примет от вас букет, то ли отстегает им вас же по морде.
Близнецы Хорошие актрисы и притворщицы. Будут улыбаться, говорить хорошие слова в глаза, особенно, если есть какая-то цель: удачно выйти замуж, получить нужную должность и т. д. Но в толпе сплетников за вашей спиной эта дама будет настоящей примой.
Овен Очень требовательные неврастенички, которые, если что не так, впадают в истерику, от которой хочется бежать на край свет. Но очень красивы, поэтому бедные мужики вынуждены терпеть их «закидоны».
Телец Свою красоту Тельцы используют для достижения собственных меркантильных целей. Но ладно, если добивались своего и на том успокаивались. Так нет, выйдя замуж за человека, у которого есть миллион, они могут легко бросить его, увидев более выгодную партию - с тремя миллионами. Так и взбираются по головам к благополучию, наивно думая, что это и есть истинное счастье.
Лев Эти по стервозности фору дадут любому. Им даже повода не надо, чтобы выпустить когти. Они всегда должны быть в центре внимания, их надо обожать и носить на руках. А если бедный избранник на свою беду не заметил, что его любимая Львица сделала новую причёску…, страшно сказать, что будет дальше…
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, гороскоп, женщина
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