Гороскоп любви на август: кому улыбнется фортуна

03.08.2019 08:45

Любовный гороскоп на август 2019 года по картам Таро Казановы обещает оформление отношений Козерогам, тайного поклонника (поклонницу) Весам и любовный треугольник Стрельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Овен – Королева Мечей

Красивая полностью обнаженная женщина средних лет сидит на бархатном красном кресле, напоминающем трон. В ее правой руке – шпага, ее конец воткнут в пол. Одновременно шпага пробивает простыни, небрежно брошенные там. Весь вид главной героини говорит о ее самоуверенности и желании доминировать. Карта говорит о том, что один из партнеров может, во-первых, перебирать инициативу на себя, во-вторых, проявлять эгоизм, в том числе в сексе. Любовь в этих отношениях находится в голове, а не в сердце. Здесь правит бал интеллект и логическое мышление. Возможна холодность в отношениях и придирки. Чтобы смягчить острые углы, постарайтесь иногда соглашаться с партнером, даже если точно знаете, что он неправ.

Телец – Двойка Кубков

Венецианская пьяцца Сан-Марко. Где-то далеко на террасе Дворца Дожей парочка бессовестно целуется. На переднем плане карты – два наполненных вином кубка. В классической системе Таро эта карта считается чрезвычайно позитивной и символизирует романтические отношения в их самом теплом варианте. В классике на этой карте изображены двое – он и она, - стоящие друг напротив друга. В их руках – кубки, которые они протягивают друг другу, и всю сцену венчает кадуцей. Карта говорит о том, что отношения с партнером будут чрезвычайно гармоничными и наполненными. Будет возникать чувство, что любимый человек – вторая половинка, без которой жизнь невозможна. Карта также может указывать на высокую вероятность зачатия ребенка.

Близнецы – Отшельник

Предрассветные сумерки, старинный монастырь. Вооружившись посохом и фонарем, монах начинает свой дальний путь. Он идет принести свет в края, где ничего не слышали о Боге, рассказать о спасении души, направить заблудших на путь истинный. Карта символизирует, во-первых, добровольное одиночество, во-вторых, увлеченность высшей миссией, в-третьих, намерение справиться с искушениями плоти. Совет Таро таков: пауза в отношениях бывает очень полезной, но главное, чтобы она не слишком затянулась. Что касается показной святости и искушений, то, возможно, следует посмотреть на эти вещи под другим углом и не отказывать себе в удовольствиях, которые не причиняют вреда ни вам, ни окружающим.

Рак – Шестерка Кубков

На переднем плане карты – мужчина, погруженный в мрачные мысли. Над ним – размытые образы красивой женщины. Вот она смотрит на него, вот улыбается, прикрываясь веером, а вот – их поцелуй… Каждое воспоминание вызывает боль, которая кажется невыносимой. Карта – о сожалении о прошлом, об утерянных возможностях и людях, которых больше нет рядом. Она может предвещать тоску по любимому человеку, может указывать на ситуацию, когда партнер кажется чужим человеком. Совет Таро: если тоска по прежней любви действительно сильна, и если этого человека можно вернуть, сделайте этот шаг.

Лев – Умеренность

Дворик в роскошном венецианском палаццо. У фонтана сидит красивая молодая барышня топлесс. На ее лице застыла мечтательная улыбка. Она мечтает о новом возлюбленном – реальном или вымышленном. По сюжету это молодая супруга богатого венецианца. Он дал ей всё, о чем может мечтать молодая девушка, кроме самого главного – любви. Она проводит дни напролет в ожидании романтического приключения, но мечты так и остаются мечтами. Карта говорит о множестве желаний, о стремлении броситься в море чувств, но, увы, которое, скорее всего, не будет реализовано. Для конкретных действий и шагов просто не хватит решимости.

Дева – Четверка Жезлов

Чистый ручей в чаще леса. Красивая молодая девушка, обнаружив, что никого нет, решила искупаться. Она сняла почти всю одежду и застыла в непринужденной позе. Но не заметила мужскую фигуру в плаще в лесной чаще. Тот тайком наблюдает за ней, но пока предпочитает оставаться на месте. Карта символизирует, с одной стороны, отдых, релакс, возможно, отпуск, а с другой, говорит о том, что кто-то может проявить к вам интерес. Возможно либо начало новых отношений, либо "начала начала", то есть взаимное присматривание, оценивание, сужение кругов. До первого поцелуя, скорее всего, дело еще не дойдет.

Весы – Семерка Кубков

Старинная ванна в венецианском палаццо. Девушка, прикрытая только простыней, делает вечерний туалет. Ее лицо задумчиво, она полностью погружена в свои мысли и не замечает ничего вокруг. А между тем в овальном зеркале на стене виднеется отражение мужчины. Он подсматривает за ней, но никак не выдает своего присутствия. Эта карта чем-то напоминает предыдущую. Ее главная тема – мечты (по большей части – пустые), соблазны и желания, которые, скорее всего, не будут реализованы, а также опасность совершить большую ошибку. Совет Таро таков: если у вас разбегаются глаза от множества предложений, не ведитесь. Девиз месяца: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Не спешите разрушать существующие отношения только потому, что кто-то дал вам "авансы".

Скорпион – Верховная Жрица

Эта карта считается одной из самых мистических в системе Таро. Ее второе название – "Папесса", то есть Папа женского рода. Полностью обнаженная красивая женщина, прикрытая только простыней, сидит в кресле и внимательно наблюдает за зрителем, скрывая лицо за карнавальной маской. Карта имеет несколько значений. Во-первых, она может указывать на начальный этап отношений, когда будущие любовники изучают друг друга, проверяя на соответствие идеалу. Но имейте в виду: эти отношения будут принципиально отличаться от всего, что было в вашей жизни. Это не флирт и не роман ради секса. Это намного чище и глубже. И намного ценнее. Во-вторых, карта может говорить о том, что ваши отношения с партнером выйдут на новый уровень. Это тот случай, когда вместе хочется не только заниматься любовью, но и молиться. Друг за друга.

Стрелец – Четверка Денариев

В кабинете одного из палаццо в Венеции важный господин сосредоточенно считает деньги. В кабинет вошла красавица-жена – совершенно обнаженная – и присела на край стола. Но мужчина даже не взглянул на нее. Эта карта – о чрезмерном беспокойстве по поводу финансов и других сугубо материальных вещей. Возможно, партнер будет переживать из-за состояния счетов, из-за семейных сбережений. Совет Таро: ваши опасения не имеют никаких оснований, для беспокойства нет причин. Лучше уделите внимание своей второй половинке, иначе вашему союзу, а не финансовому положению, грозит катастрофа.

Козерог – Иерофант

Церковь Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции. Здесь Папа Римский проводит обряд венчания. С благословляющим жестом он направляется к молодоженам, которые остаются за кадром. Эта карта – об официальном оформлении отношений, когда пара объявляет на весь мир: мы вместе! Роспись в ЗАГСе, венчание или просто смена статуса в соцсети на "в отношениях" - возможен любой вариант. Хлопот, забот и материальных трат может быть много. На фоне этих событий чувства могут слегка отойти на второй план. Но не следует волноваться на этот счет: когда приятные заботы закончатся, романтика снова вернется.

Водолей – Восьмерка Кубков

В библиотеке одного из дворцов Венеции разыгрывается любовная сцена. На кресле мужчина и женщина заняты "предварительными ласками", партнерша практически полностью обнажена. На заднем плане видна распахнута дверь и мужчина, стоящий на пороге и наблюдающий за всем. Муж. Главная тема карты – любовный треугольник и разоблачение. Карта говорит, во-первых, о стремлении хотя бы на время сменить партнера, во-вторых, о романтической связи "на стороне", которая, скорее всего, удовлетворит обоих, в-третьих, об опасности, которую она несет. Возможно, опасности общественного осуждения.

Рыбы – Колесница

Где-то в предместьях Венеции по разбитой дороге едет повозка. Кучер раз за разом подхлестывает лошадей, и те бегут все быстрее. На заднем сиденье виднеется парочка влюбленных. Не тратя времени, несмотря на не слишком комфортные условия, они бесстыдно занимаются любовью. Эта карта – о движении и переменах. Перемены могут касаться как обоих партнеров, так и одного из них, если он предпочтет новые отношения. Такое бегство может быть связано с тем, что существующие условия или существующие отношения категорически не устраивают. Желание что-то изменить будет очень большим. Еще одно значение карты – ваш партнер может полностью положиться на вас. И это будет правильным решением.

Источник: https://from-ua.com