Вероятно снижение энергетики Скорпионов: гороскоп на 5 августа

05.08.2019 07:25

Гороскоп на 5 августа 2019 Овен

Чем бы вы сегодня ни занималась, вы везде достигнете существенных результатов. Любые планы будут носить долговременный характер и в целом могут впоследствии стать неким фундаментом для продвижения по служебной лестнице. Звезды награждают вас удачей, и вы должны воспользоваться этим.

Гороскоп на 5 августа 2019 Телец

Вас ждет удача в бизнесе, поездках, быстрое разрешение финансовых проблем. Вероятны неожиданные изменения в карьере. Хороший день, чтобы сменить род занятий или хотя бы место работы. Пора пересмотреть договоренности, условия которых вас не устраивают.

Гороскоп на 5 августа 2019 Близнецы

Этот день символизирует иллюзии, заблуждения. Близнецы могут принимать за чистую монету даже явный обман. Вам не следует играть в азартные игры. Не стоит считать новое, пусть и очень приятное, знакомство за большую и настоящую любовь.

Гороскоп на 5 августа 2019 Рак

Может быть, вам сегодня не удастся достичь взаимопонимания с компаньонами, поэтому возможны неудачи в бизнесе. Не лучше обстоят дела и у тех, кто решит продемонстрировать на публике свои познания и способности. Не отчаивайтесь - это временное явление. Постарайтесь найти компромиссные решения.

Гороскоп на 5 августа 2019 Лев

Сегодня проявятся тонкость и эмоциональность натуры Львов. Они будут способны переживать не только свои, но и чужие проблемы, пропускать их через свое сердце, будут готовы в любую минуту прийти на помощь. Научитесь выходить из сложных ситуаций, если того требует жизнь. И не забывайте о том, что ваши подопечные ждут вашей помощи и надеются на вас.

Гороскоп на 5 августа 2019 Дева

Вас могут преследовать фобии и сомнения. Будет трудно реально оценить создавшееся положение. Вероятны заблуждения в оценке поступков близких людей. Самое время заняться хозяйственными хлопотами - навести порядок и избавиться от всего лишнего.

Гороскоп на 5 августа 2019 Весы

Неудачный день для работы. Возникнут трудности с получением необходимой информации. Не рассеивайтесь по мелочам, планируйте свой день, чтобы впоследствии не пожалеть о потерянном времени.

Гороскоп на 5 августа 2019 Скорпион

Вероятно снижение энергетики Скорпионов. Многие почувствуют усталость, апатию, безразличие. Настроение может резко меняться. Хорошо петь, танцевать, веселиться. Подобная «аэробика» позволит повысить свое настроение, а значит, и энергию жизни.

Гороскоп на 5 августа 2019 Стрелец

Сегодня удачны практически все финансовые сделки Стрельцов. Они везде найдут необходимых людей. При этом у них проявятся острый ум, умение вывернуться из любой негативной ситуации, хитрость и дипломатичность. Вы, как мудрый человек, должны создать себе больше возможностей, чем у вас есть.

Гороскоп на 5 августа 2019 Козерог

Благодаря долгим размышлениям над своей жизнью вы можете решиться на духовное обновление. Ваш первый шаг - сочувствие и желание помочь другим.

Гороскоп на 5 августа 2019 Водолей

Благоприятен день для Водолеев, способных действовать самостоятельно, без чьей-либо помощи и излишнего контроля. Вы не склонны уступать сопернику и предпочтете действовать и добиваться цели. Если вы захотите заниматься сразу всеми проблемами, то только попусту растратите свое время и силы.

Гороскоп на 5 августа 2019 Рыбы

Есть риск столкнуться с криминальными элементами. Возможна неудача в совместном бизнесе. Следите за деньгами. Не стоит ничего планировать, особенно на длительный срок - жизнь все равно внесет свои коррективы.

Источник: https://from-ua.com