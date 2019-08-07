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Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа
Вот самые страстные и сильные зодиакальные знаки, пишет zerkalo.
- Овен-Весы
Овен проявляет лидерские качества, что отражается как в их профессиональной, так и в личной жизни. Честность — один из основных элементов при поиска партнера. Огонь страсти горит в Овне, когда речь идет о cекcуальных действиях. В этом случае Лев или Скорпион могут быть хорошими вариантами, но лучшим являются Весы. Овен тянется к честному и легкому характеру Весов.
Потребность Весов в эмоциональной зависимости дополняет склонность Овна все контролировать. Следовательно, когда они объединяются, они образуют очень страстную и сильную пару.
- Телец-Дева
Телец — семейный человек. Он традиционный и считает любовь важнее cекcа. Романтическая натура Тельца отлично совмещается с Девой, которая, как и Телец, живет мыслью о семейной жизни. Любовь Девы к чувствам резонирует с Тельцом, а значит они образуют мощную пару.
У каких пар Знаков Зодиака будет самая страстная и настоящая любовь до конца 2019 года
- Близнецы-Стрелец
Близнец — лучший друг, которого мы только можем встретить. Но когда дело доходит до отношений, Близнецам довольно трудно сойтись с большинством знаков. Как правило, Близнецы боятся обязательств, потому что они заставляют их чувствовать себя связанными. Близнецы ищут в своем партнере — ум и остроумие. Смелый Стрелец — идеальный партнер для Близнецов. Стрелец тоже всегда боится потерять свою свободу и Близнецы могут понять их лучше всего!
Юмор Стрельца впечатляет Близнецов. Вдвоем они чувствуют себя очень счастливыми и полноценными. Козерог — худшая пара для Близнецов.
- Рак-Телец
Рак — эмпат. Они всегда ищут долгосрочные серьезные отношения, где они могут эмоционально общаться со своим партнером. Эмоциональный и серьезный Телец — лучшая пара для чувствительного Рака.
У каких пар Знаков Зодиака будет самая страстная и настоящая любовь до конца 2019 года
- Лев-Овен
Овен — лучшая пара для Льва из-за страсти, которую они проявляют. Они выражают свою любовь друг к другу с таким величием и элегантностью, что никто не может конкурировать с ними. Как и их любовь, их ссоры тоже жестоки. Однако, они будут понимать друг друга и преодолевать это.Скорпион — худшее совпадение для Льва.
- Дева-Скорпион
Одним из самых упорядоченных знаков Зодиака является Дева. Перфекционист Дева в основном сдержан, но внимателен к своему партнеру. Крайне страстный Скорпион хорошо подходит для Девы. Они разделяют очень сильные эмоциональные отношения друг с другом. Хорошо дисциплинированный характер Девы помогает уравновешивать Скорпиона с лицом, в то время как открытое проявление секcуальности Скорпиона помогает Деве выйти из своей оболочки. Стрелец — худшая пара для Девы, так как он отвергает их приключенческий характер.
- Весы-Близнецы
Весы — врожденный дипломат. Они могут легко разрешать конфликты. Они не могут общаться с людьми, у которых нет интеллекта. Любопытные Весы любят встречаться с людьми и узнавать о них. Близнецы — идеальный вариант для них. Стабильность Весов также помогает Близнецам оставаться более рассудительными.
- Скорпион-Рыбы
Жесткий и бессердечный Скорпион чрезвычайно эмоциональный и мстительный. Что бы они ни делали, они делают это со страстью. Они агрессивны и доминируют, когда дело доходит до их романтических партнеров. Когда Рыбы связывают со Скорпионом, никто не может победить их. Это те пары, которые сходятся на небесах. В то время как Скорпион понимает эмоциональных Рыб, их покорный характер заставляет Скорпиона использовать свою страсть и интенсивность в полной мере. Они образуют очень интуитивную пару.
У каких пар Знаков Зодиака будет самая страстная и настоящая любовь до конца 2019 года
- Стрелец-Водолей
Свободный, как птица Стрелец живет, чтобы путешествовать. Ему нужна свобода для выживания. Будь то в отношениях или в жизни, им нужно будет ощущать новизну буквально каждый день. Если кто-то захочет связать их, они улетят. Кто еще может понять эту потребность лучше, чем Водолей?
- Козерог-Дева
Козероги амбициозны и преданы делу. Они знают, чего хотят от жизни, сосредоточены на достижении этого. Даже в отношениях они дают все возможное, что является причиной, того, что они держаться от них подальше. Они боятся получить травму. Хорошо дисциплинированная Дева понимает это и помогает Козерогу поддерживать порядок. Оба они чрезвычайно сосредоточены и создают вместе очень хорошо дисциплинированную семью. Беззаботные Близнецы — худшее совпадение для Козерога.
У каких пар Знаков Зодиака будет самая страстная и настоящая любовь до конца 2019 года
- Водолей-Весы
Водолей, вероятно, последний человек, который будет продолжать ругаться, даже когда спор был закончен. Если есть какие-то ошибки, Водолей будет протестовать. Они всегда справедливы и могут бороться из-за неравенства в этом мире. Стремление Весов к равенству привлекает Водолея, который получает партнера, он поймет, в чем его протест и поможет.
- Рыбы-Козерог
Рыбы и Козерог — это два противоположных полюса, которые привлекают друг друга. Мечтательные, творческие Рыбы обратят на себя внимание земного Козерога, их сильная вера в достижение их мечты также вдохновит Козерога. В то время, как Рыбы будут следить за тем, чтобы Козерог наслаждался творческими моментами, Козерог будет удерживать Рыб на земле.
У каких пар Знаков Зодиака будет самая страстная и настоящая любовь до конца 2019 года
- Водолей-Весы
Водолей, вероятно, последний человек, который будет продолжать ругаться, даже когда спор был закончен. Если есть какие-то ошибки, Водолей будет протестовать. Они всегда справедливы и могут бороться из-за неравенства в этом мире. Стремление Весов к равенству привлекает Водолея, который получает партнера, он поймет, в чем его протест и поможет.
- Рыбы-Козерог
Рыбы и Козерог — это два противоположных полюса, которые привлекают друг друга. Мечтательные, творческие Рыбы обратят на себя внимание земного Козерога, их сильная вера в достижение их мечты также вдохновит Козерога. В то время, как Рыбы будут следить за тем, чтобы Козерог наслаждался творческими моментами, Козерог будет удерживать Рыб на земле.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, любовь, знаки Зодиака
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