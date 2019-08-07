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Темперамент знаков Зодиака
Вспыльчивые хладнокровные, нежные и страстные, уверенные и обаятельные – оказывается тип человеческого темперамента напрямую зависит от Знака Зодиака, пишет cluber
Овен
Овен – первый из знаков Зодиака, принадлежит к стихии Огня. У него и лозунг такой: “Я первый”. Вечное дитя, нежное и сентиментальное, Овен, тем не менее, сенсационно сексуален. Он ненасытен, и, если его энергия не находит выхода в сексе, последствия могут быть весьма нежелательными. Но дитя Огня умеет любить по-настоящему. К тому же оно очень уязвимо и ранимо. Когда Овен влюбляется, то возносит предмет своей любви непомерно высоко и страшно огорчается, если он падает с этого пьедестала. Потому что Овен не выносит и мысли о том, что может ошибаться.
Телец
Существо земное и потому здравое. Он постоянен и потому надежен. Одна мысль о каком-то изменении в жизни проводит Тельца в содрогание. В семье этот простой и не закомплексованный работяга – лучшая гарантия надежности. Тем не менее, в десятке самых страстных знаков Телец делит второе место с Овном. Чего Телец не выносит, так это партнеров, которые любят разнообразие. Сам же декорирует все чувственное и сексуальное розовыми лепестками романтики, никогда не уходит первым и крайне болезненно переживает измену.
Близнецы
Близнецы принадлежат к интеллектуальной стихии Воздуха и постоянно нуждается в общении. При этом настроение у них может меняться буквально ежеминутно. Все они постоянно ищут яркую индивидуальность и обожают флирт. В сексуальном общении с Близнецами нужно делать только то, чего они от Вас не ждут, – не ошибетесь. Но их больше интересует ум, нежели тело, так что не забывайте перед свиданием с ними прочесть хотя бы свежую газету. Иначе сами не заметите, как потеряете партнера.
Рак
Это – первый из трех водяных знаков, потому он излучает потоки эмоций из всех своих пор. Очень чувствителен и обладает потрясающей интуицией. Небольшая доза его эликсира эмоциональности и обаяния – и Вы почувствуете себя так, будто вновь родились. У Рака потрясающее чувство юмора, но одновременно сильное желание “окопаться” в своем гнездышке и заполнить его множеством маленьких рачков. Нет таких секретов в любви, которые были бы неведомы этому знаку. В сексе у него эротика и эмоции неотделимы, причем он может цепляться за партнера даже после того, как любовь уже прошла и остались лишь приятные воспоминания.
Лев
Лев – это второй знак Огня, поэтому он очень теплый и эмоциональный, но одновременно очень царственный. У великолепного Льва баснословная потребность в зрителях, он обожает все, что имеет отношение к театру. Обожает своих котят, ни за что с ними не расстанется. Льва не надо обучать искусству любви, он уже сдал все мыслимые экзамены. Лев рассказывает о своей любви в таких выражениях, что Вы должны помнить, если имеете дело со Львом, – то, что он нуждается в настоящей любви, иначе просто не видит смысла в жизни.
Дева
Очень интеллектуальный знак Земли, все ее приключения обычно начинаются с потрясающей идеи. Помешана на своем здоровье и сходит с ума из-за любой мелочи. Не выносит грязь и беспорядок, прекрасно организована и невозмутима. Первое, что Дева хочет знать о своем партнере: достаточно ли он умен? Если этому требованию соответствовать, то секс с Девой будет потрясающим и ни на что не похожим. Если нет – секса не будет вообще.
Весы
Эти дети Воздуха понимают красоту только тогда, когда она уравновешена. Божественная гармония в любое время дня и ночи – вот их девиз. Они не выносят ссор и скандалов, затолегко влюбляются и крайне идеалистичны в любви. Правда, и разочаровываются со скоростью света. Любят расписывать, какие они темпераментные и ненасытные, но в постели частенько оказываются ленивыми, особенно если партнер не совсем соответствует их представлению о гармонии.
Скорпион
Живая иллюстрация к пословице “В тихом омуте черти водятся”. Личность завлекательная и таинственная, Скорпион всегда втайне стремится быть хозяином положения, владеть всеми и руководить из-за кулис. Он принадлежит к стихии Воды и, если его всерьез заинтересовать, то будет восхитительным, динамичным, темпераментным и преданным партнером. Элегантный и холодно-сдержанный с виду, он тщательно скрывает свою сильную и нежную душу. “Все или ничего” – вот его девиз. В постель Скорпион не торопится, но уж если он там с Вами оказался – берегитесь!
Стрелец
Этому Огненному знаку везет на всякие неприятности. Невероятно склонен к фантазии, но упрямо будет утверждать, что все так и было на самом деле. Обожает свободу, так что нечего и пытаться привязать его к одному месту. Да и верность в его списке добродетелей отнюдь не находится на первом месте. При этом Стрелец невероятно чувственен, он не может каждую ночь играть в одни и те же игры. Ему и в любви нужны приключения. Единственный способ его удержать – устраивать время от времени настоящую оргию вдвоем. Если Вам это не по силам, то со Стрельцом лучше и не связываться.
Козерог
Самая обаятельная черта этого земного знака – умение посмеяться над самим собой, но зато они обладают невероятным чувством вины и вечно терзаются тем, что не достигли поставленной цели. Эти люди не могут жить без сладкого дурмана славы. Зато у многих из них пик сексуальности приходится на пенсионный возраст. Козерогу время от времени требуется тишина и покой. Серьезный и тихий с виду, он любит земные удовольствия и бывает в этой сфере просто невероятно изощренным. Потому что его честолюбие не позволяет ему завести “несерьезный” роман или оставить партнера неудовлетворенным.
Водолей
Этот знак всегда готов удивить Вас или шокировать, так что будьте настороже. Последний из трех знаков Воздуха, он всегда стремится к свободе. В любви же ищет благородства и высокого уровня отношений – ничто другое его не устраивает. Жить вместе, не узаконивая отношений, – заветная мечта любого Водолея. Сплошь и рядом занимается сексом только для того, чтобы попробовать, что это за штука. Но может дать сто очков вперед любому Казанове или Эммануэль. Водолей не признает никаких правил в любви, в лучшем случае создает их сам.
Рыбы
Рыба иногда остается тайной даже сама для себя. Она может быть чудесно мистической, тонкой, духовной и при этом чрезвычайно артистичной. Последний из знаков Воды, она фантастически чувствительна, и с ней нужно обращаться крайне осторожно… Очень часто становится жертвой собственного воображения. Для Рыбы любовь – всегда драма, даже если внешне все выглядит совершенно безмятежно. Необычайно эротична, но вполне способна довольствоваться книгами, мелодрамами и прекрасными сновидениями. К тому же может быть совершенно счастлива со своим партнером и, тем не менее, искать связь на стороне. И, главное, никому еще не удавалось обмануть Рыбу и остаться безнаказанным.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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