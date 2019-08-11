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Чутье прокачано на максимум: 5 знаков Зодиака с суперинтуицией
Что такое интуиция? На самом деле, интуиция – это чувство, которое позволяет нам успешно проходить через те жизненные ситуации, когда рациональный способ суждения оказывается бессильным, пишет lifter и Curious Mind Magazine.
Кроме того, благодаря интуиции мы можем видеть вещи, которые остальные люди обычно не замечают.
Принято полагать, что интуиция напрямую связана с духовной жизнью человека. Это также еле слышный голос внутри нас, направляющий в нужную сторону. Но многие люди предпочитают его игнорировать.
По сути, это наше неосознанное знание о том, что стоит и не стоит делать, куда нужно и не нужно идти, несмотря на все планы. Мы часто игнорируем это направляющее чувство, что порой приводит к катастрофическим последствиям.
Существуют пять знаков Зодиака, интуитивные способности которых развиты больше, чем у остальных:
1) Рак.
Даже если представители этого знака не понимают, как им быть дальше, они всегда могут рассчитывать на собственную интуицию, которая им скажет, что правильно, а что нет.
Люди этого знака способны с помощью интуиции управлять своими чувствами.
2) Рыбы.
Люди, родившиеся под знаком Рыб, способны выплывать на поверхность даже тогда, когда они находятся в большой опасности. Они очень легко заводят друзей, а интуитивные способности позволяют им читать намерения даже самых скрытных личностей.
При этом они стараются избегать тех людей, общение с которыми приносит дискомфорт.
Они любят жить своей уютной жизнью, которая полностью защищена от неприятностей внешнего мира. И они стараются оградить себя от любого негатива и людей, который его проявляют.
3) Скорпион.
Поскольку их символом является Скорпион, а управляет ими Плутон, люди этого знака определенно обладают даром видеть сквозь темноту, чем удивляют многих окружающих.
Человек, родившийся под знаком Скорпиона, способен легко и быстро чувствовать ложь, несмотря на все попытки других людей скрыть ее. Он всегда будет знать правду. Обмануть его просто невозможно.
4) Водолей.
Представители этого знака обладают невероятной и необъяснимой связью с Вселенной, благодаря чему отличаются особой восприимчивостью.
Кроме того, они обладают самым высоким уровнем интуиции. Даже в состоянии гнева, когда принимают весьма импульсивные решения, их выбор оказывается очень правильными и сделанными в нужное время.
5) Близнецы.
Близнецы обладают высокой степенью социализации, и их интуиция всегда точно подсказывает, что им нужно сказать, чтобы успокоить другого человека.
Они отличаются способностью предугадывать слова своего собеседника, заканчивая без усилий произносимые им фразы.
Это разносторонние люди, чья развитая интуиция помогает им выбирать правильную модель поведения в любой ситуации, в которой они оказываются.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, интуиция
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