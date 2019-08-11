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Только позитивные установки: любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года
В середине августа в любви будет присутствовать неустойчивость, и добиться стабильности будет сложно. Пусть вас не расстраивают трудности: подсказки астрологов помогут улучшить отношения, пишет dailyhoro.
Наступает отличное время для реализации планов и новых достижений. Если вы долго не могли что-то улучшить или исправить, то настал подходящий момент. В ближайшие семь дней звезды помогут тем, кто собирается дать волю чувствам, посвятить побольше времени своим близким, принять важное решение в личной жизни и стать счастливее.
Овен
Даже Овны с каменным сердцем на этой неделе испытают силу любви. А уж влюбленным и вовсе нужно будет держать руку на пульсе: яркие впечатления будут сыпаться на них, как августовские звезды. В то же время будет день, который может перечеркнуть все достигнутое, — вторник. Аспект Марса к Плутону не располагает к активным действиям и подвигам во имя любви — это день скорее для приятного одиночества.
Телец
В четверг произойдет Полнолуние. Оно сильно повлияет на эмоциональный фон, поэтому Тельцам важно следить за настроением и не унывать. В остальном это отличное время для благоустройства семейного гнездышка. Приятные перемены произойдут внутри семьи. Неделя (за исключением четверга) подходит для деликатного общения. Если назрела необходимость поговорить с партнером тет-а-тет на щекотливую тему, сделать это можно с 16 по 18 августа: Луна в Рыбах поможет Тельцам быть максимально искренними и корректными.
Близнецы
Близнецам, которые ищут свою любовь, на этой неделе стоит выйти в свет и совершить любовный марш-бросок. 14 августа Меркурий в полуквадратуре с Нептуном нашепчет им на ушко такие слова, которые растопят любое сердце. Можно зарегистрироваться на сайте знакомств и действовать. Семейным Близнецам стоит сосредоточиться на общении. Правильно подобранные слова произведут магический эффект, помогут получить взаимопонимание, заботу и поддержку.
Рак
В середине недели у Раков появится возможность узнать свою судьбу либо путь, который приведет к счастью. Полнолуние 15 августа — благоприятный день для Раков, которые хотят найти любовь. Семейным представителям этого Знака эксперты сайта dailyhoro.ru советуют выделить время на общение с партнером и вместе подумать о том, как улучшить совместную жизнь. Сейчас есть шанс закончить одну главу жизни и начать новую — более яркую и смелую.
Лев
У Львов на этой неделе что ни день, то праздник. Астрологические события складываются в их пользу: их Знак отмечен соединением Солнца с Сатурном, Венерой и Плутоном. Все планеты несут радость, счастье и успех. Если Львы в упор не заметят 14 августа подсказки Вселенной, астрологи советуют им устроить счастье своими руками. Можно организовать необычное свидание или провести день так, как мечтали в детстве. У каждого Льва это будет что-то свое, главное, чтобы на одну исполненную мечту стало больше.
Дева
Повышенная активность Плутона может мучить Дев какими-то непонятными чувствами. Не диагностируйте причины беспокойства. Это не потому, что вы давно не говорили партнеру о любви или забыли пожелать ему спокойной ночи. Вовсе нет. Просто так распорядились звезды. Помимо этого, 13-14 августа Дев посетят мысли о прошлом, либо «прошлое» само напишет или позвонит. Для счастливой жизни придется окончательно и бесповоротно расстаться с ним.
Весы
Идеальное время, чтобы полюбить! Венера во Льве приглашает Весов в шумные компании, в интересные места, обещая захватывающие события и сильные чувства. Доставайте заранее талисманы любви, удобную обувь и красивые платья — неделя может стать зажигательной. При этом астрологи советуют не забывать и о других сферах жизни. Сейчас получится навести порядок во многих делах.
Скорпион
Яркое событие в любви ожидает Скорпионов. Для кого-то это будет долгожданное «да» от любимого человека, для кого-то — желанное свидание или новая любовь. Но даже если за неделю не произойдет ничего судьбоносного, Марс во Льве создаст очень благоприятный фон: таинственный, страстный и романтичный. А уж как Скорпионы этим распорядятся — решать только им.
Стрелец
Юпитер вышел из ретро-фазы, а значит, со дня на день события сдвинутся с мертвой точки и Стрельцы очутятся в своей любимой атмосфере бесконечных приключений. Пока энергетика Юпитера стабилизируется, есть время привести в порядок дела и личную жизнь. Эта неделя отлично подходит для совместного отпуска или хотя бы планирования, покупки билетов. Астрологи советуют сделать первые шаги к мечте.
Козерог
Двойной аспект Сатурна к Солнцу и Венере во вторник — бальзам на душу. Астрологи советуют Козерогам держаться ближе к людям на этой неделе, и тогда они получат от них поддержку, любовь, нежность, романтику. Полезно отплатить близким той же монетой. А также нелишним будет углубиться в эзотерику и почитать книги с глубоким смыслом — знания пригодятся в будущем.
Водолей
Астрологи предупреждают Водолеев, что в личной жизни может произойти нечто необычное. Не исключено, что Полнолуние в четверг принесет какие-то кардинальные перемены. Это подходящий момент для того, чтобы изменить жизнь на свое усмотрение, главное — быть смелее и амбициознее. Отношения заметно оживятся, а если к этому добавить немного романтики, неожиданный подарок или билеты в театр, то они и вовсе засияют новыми красками.
Рыбы
Замечательная неделя не только для влюбленных Рыб, но и для всех представителей этого водного Знака. Это время, когда можно и нужно быть эгоистами. С 16 по 18 августа астрологи советуют выбросить из головы чужие проблемы и насладиться отдыхом и спокойствием. Забудьте на время о том, что происходит в личной жизни, лучше загляните внутрь себя: это время личных откровений и любви к себе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, любовь, гороскоп на неделю
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