Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну

15.08.2019 14:30

“... И было утро, когда стоял Бог перед своими двенадцатью детьми и в каждого из них посадил семя человеческой жизни. Один за другим каждый ребенок делал шаг вперед, чтобы получить свой назначенный дар“, пишет cluber.

Тебе, Овен,

Я даю первое семя и честь посадить его. Каждое семя, которое вы посадите, размножится на один миллион больше в ваших руках. Вы будете первым, кто проникнет в умы людей с Моей Идеей. Но не ваша работа питать Идею и подвергать ее сомнению.

Ваша жизнь – это действие, и единственное действие, которое я приписываю вам, – это рассказывать людям о Моем Творчестве. За хорошую работу я даю вам добродетель Самоуважения.

…. Спокойно Овен отступил назад на свое место.

Тебе, Телец,

Я даю право превратить семя в материю. Ваша работа большая, требующая терпения. Вы должны закончить все начатое, иначе семена будут потрачены впустую на ветер. Вы не должны ни сомневаться, ни менять свое мнение на полпути, ни зависеть от других. Для этого я даю вам дар Силы. Используйте его мудро.

…. И Телец шагнул назад на свое место.

Вам, Близнецы,

Я даю вопросы без ответов. Вы можете принести людям понимание того, что они видят вокруг. Вы никогда не узнаете, почему люди говорят или слушают, но в стремлении к ответу, вы найдете мой дар Знания.

…. И Близнецы отступил назад на свое место.

Тебе, Рак,

Я приписываю задачу учить людей эмоциям. Моя миссия для вас, вызывать у людей смех и слезы, чтобы чувства развивали их изнутри. Для этого я даю вам дар Семьи, благодаря которому ваша полнота может размножаться.

…. И Рак отступил назад на свое место.

Тебе, Лев,

Я даю работу показывать мое творчество во всем его блеске миру. Но вы должны быть осторожны с гордостью и всегда помнить, что это Мое Творение, а не ваше. Ибо, если вы забудете об этом, люди будут презирать вас. Работа, которую я даю вам, принесет много радости, если вы будете выполнять ее хорошо. Для этого у вас должен быть дар Чести.

…. И Лев отступил на свое место.

Тебя, Дева,

Я прошу исследовать все, что человечество сделало с моим Творением. Вы должны тщательно изучить их путь и указать им на ошибки, чтобы Мое Творение могло совершенствоваться. Для этого я даю вам дар Чистоты Помыслов.

…. И Дева отступила на свое место.

Вам, Весы,

Я даю миссию служения, чтобы люди помнили о своих обязанностях перед другими. Так они могут научиться сотрудничеству, а также способности отвечать за свои действия. Я поставлю вас везде, где есть диссонанс, и за ваши усилия я даю вам дар Любви.

…. И Весы отступили на место.

Тебе, Скорпион,

Я даю очень трудную задачу. Вы будете иметь возможность знать умы других людей, но я не разрешаю вам говорить о своем знании. Много раз вам будет больно от того, что вы видите. В своей боли вы отвернетесь от Меня и забудете, что это не я, а извращение Моей Идеи, вызывает у вас боль.

Вы будете знать человечество так хорошо, как животных. Вы будете так бороться с животными инстинктами в себе, что потеряете свой путь. Но когда вы, наконец, вернетесь ко Мне, Скорпион, у меня есть для вас высший дар Цели.

…. И Скорпион отступил назад.

А тебя, Стрелец,

Я прошу заставлять людей смеяться, ибо в своем неправильном понимании Моей Идеи люди становятся злобными. Через смех вы должны дать людям надежду, а через надежду повернуть их глаза ко Мне. Вы будете дотрагиваться до многих жизней, но только на мгновение. Вы будете знать неугомонность в каждой жизни, к которой вы прикоснулись.

Вам, Стрелец, я даю дар Изобилия, чтобы вы смогли добраться до любого уголка темноты и принести свет.

…. И Стрелец отступил назад на свое место.

Тебя, Козерог,

Я прошу трудиться в поте лица, чтобы научить людей работать. Ваша задача не из легких, потому что вы будете чувствовать все труды человечества на своих плечах. Но ваше бремя содержит Ответственность за ваших братьев и сестер, которую я возложил на вас.

…. И Козерог отступил назад на свое место.

Тебе, Водолей,

Я даю представление о будущем, чтобы люди могли увидеть другие возможности. Вы будете чувствовать боль одиночества, потому что я не позволяю персонализировать Мою Любовь. Но для того, чтобы поворачивать глаза людей к новым возможностям, я даю дар Свободы. В свободе вы сможете продолжать служить человечеству там, где это нужно.

…. И Водолей отступил назад на свое место.

Вам, Рыбы,

Я даю самую трудную задачу из всех. Я прошу вас собрать все печали в мире и вернуть их мне. Ваши слезы должны быть, в конечном счете, моими слезами. Горе, которое вы будете поглощать, – это эффект непонимания людьми Моей Идеи. Но вы должны дать им сострадание, чтобы они могли попытаться снова.

Для этой наиболее трудной задачи, я дам вам самый большой подарок. Вы будете единственным из моих двенадцати Детей, кто поймет меня. Этот дар понимания только для вас, Рыбы. Если вы попытаетесь передать его человечеству, они не послушают.

…. И Рыбы отступили на свое место.

И Дети ушли, и каждый решил сделать свою работу лучше всех, чтобы получить свой подарок.

Но никто полностью не понимал свою задачу и свой подарок. Когда они вернулись озадаченные, Бог сказал: “Каждый из вас считает, что другие дары лучше. Поэтому я позволю вам торговаться“.

Все дети были в приподнятом настроении, оценив возможности новой миссии. Но Бог улыбнулся и сказал:

“Вы будете возвращаться ко мне много раз, и просить освободиться от вашей миссии, и каждый раз я буду выполнять ваше желание.

Вы будете идти через бесчисленные реинкарнации, прежде чем завершите первоначальную миссию, предписанную для Вас. Я даю вам неисчислимое время, чтобы сделать это, но только тогда, когда миссия будет выполнена, вы сможете быть со мной”.

Источник: https://from-ua.com