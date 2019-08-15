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Знаки Зодиака: кому эта неделя августа принесет проблемы, а кому удачу
Динамичная неделя во всех смыслах, много вызовов встретится на пути представителей Зодиака, пишет kyblife.
Не бывает одинаков ровных периодов для всех, и эта неделя, кому-то покажется сложной, а кто то будет сиять от счастья.
Первыми идут знаки Зодиака, кому эта неделя покажется фантастической, лучшей во всех планах.
Все работает как задумано, идет по плану, открываются новые возможности.
Овен
Вы чувствуете себя на этой неделе более креативным и ярким, чем когда-либо, все удается и идет как надо.
Вы всегда ищете более глубокие связи и знакомства с красивыми людьми. С теми, кто может зарядить вас позитивной энергией, мотивировать к движению вперед.
Приходите на встречи и наслаждайтесь всем, что происходит в вашей жизни. Вы узнаете много интересных людей, которые будут вам очень полезны.
Этот период может стать сказкой для одиноких Овнов, не упустите свой шанс.
Лев
Учитесь любить свою личность и всегда помните, как вы прекрасны. Это не значит, что вы станете полным эгоистом, нет, но осознание своей силы, задаст вам правильный вектор движения.
Все давление и вся негативная энергия исчезнут из вашей жизни, даже с учетом не простого периода, через который вы проходите в разных сферах жизни.
В ответ вы получите много положительной энергии и много улыбок.
Прошлое остается в прошлом - этот девиз будет вести вас на этой неделе, следуйте ему, и не усложняйте себе жизнь.
Дева
Вы получаете заряд положительной энергии и концентрация ваше будет на высоте, решения казалось бы самых невероятных задач, станет для вас очень простым делом.
Вы мотивированы, готовы покорить весь мир, действуйте, впереди так много шансов, удачи, звезды на вашей стороне.
Будьте внимательны, Вселенная может посылать вам сигналы через близких людей, события вокруг вас.
В прошедший период, который только что закончился, вам было нелегко, но теперь все будет намного лучше.
У трех знаков Зодиака впереди сложные дни, худшая неделя начинается
Неделя с 12-18 августа не принесет ничего хорошего для этих знаков Зодиака.
Задуманное не выходит, планы рушатся, отношения натянутые. Но это не повод впадать в уныние и драматизировать, все в итоге нормализуется.
Рак
Вы начинаете понимать, что вы должны отказаться от определенных вещей в своей жизни. Как и от людей, которые пользуются вами в своих интересах, только создавая вид заинтересованности в вашем счастье.
В противном случае вы не сможете залечить раны прошлого., они так и буду довлеть над вами во всем.
Вы должны столкнуться со своей темной стороной. Новое начало ждет вас, разберитесь с прошлым и двигайтесь вперед.
Козерог
Вы понимаете, чего вам не хватает в вашей жизни, это знание далось вам не легко. Но оно очень ценное, вы сможете идти по верному пути, с меньшим количеством ошибок.
Вы прошли трудный, эмоциональный и напряженный период, через трансформацию, которая оставила глубокие следы в вашей душе.
Используйте всю эту энергию, чтобы творить добро, и в ответ вы получите все о чем мечтали. Будьте терпеливы.
Водолей
Учитесь жить независимо от от мнения окружающих, если следовать их мнению, вы совершенно потеряете свою индивидуальность. Скорее всего, жизнь потеряет свою привлекательность..
Это трудное время, загруженное многими эмоциями, но его необходимо пройти достойно. Вы это умеете, и справитесь, станете еще лучше и мудрее.
Существуют необходимые изменения, которые вам не нравятся, но которые вы должны принять.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, удача
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