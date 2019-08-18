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Гороскоп на 18 августа: Дев будут терзать старые проблемы, а Стрельцам нельзя рисковать
Этот день будет очень контрастным, поэтому важно сохранять внутренний баланс. Хотите знать, что вас ждет 18 августа?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут финансовые поступления, а кому нужно всерьез задуматься о своем бюджете.
Овен
Лучше не совершать крупных покупок и не проводить важных встреч. Сейчас вы можете как выиграть все, так и проиграть. Ваш день будет напоминать рулетку. Если хотите рискнуть, пробуйте. Но помните, что победа не гарантирована.
Телец
В этот период у вас могут возникнуть новые интересные идеи, займитесь их реализацией. Если захотите попробовать что-то новое, подойдите к этому с умом, но не сдерживайте своих порывов. Сейчас важно не упустить момент.
Близнецы
Доверяйте сердцу и занимайтесь тем, чем искренне хотите. Не слушайте тех, кто в вас не верит. Период будет жизнерадостным и веселым, близкие будут вас радовать. Наслаждайтесь и идите вперед, к своим мечтам.
Рак
Наведите порядок вокруг и внутри себя. Окружающие сейчас настроены к вам благосклонно, это поможет найти общий язык даже с теми, с кем обычно возникает немало споров. Вы уникальный собеседник, помните об этом при решении деловых задач.
Лев
В это время ваше шестое чувство будет очень обострено, лучше внимательно прислушайтесь к нему. На этот день хорошо бы назначить важные переговоры. Даже если они были запланированы на другое время, постарайтесь их перенести.
Дева
Перестаньте думать о старых проблемах. Прошлое уже не вернешь, оно только держит вас и не дает идти вперед. Вы прошлый и вы нынешний - это два совершенно разных человека. Примите это в себе и не ругайте себя по мелочам.
Весы
Постарайтесь побыть наедине со своими мыслями и разложить их по полочкам. Впереди хорошее время, но вам нужно настроиться на позитив, чтобы получить от него удовольствие. Прошлые травмы не дают вам расслабиться, отпустите их.
Скорпион
Вы зацикливаетесь на себе и не слышите окружающих. Потому и допускаете немало ошибок. Если немного укротите свое самолюбие, сможете быстро исправить собственные ошибки. А близкие с удовольствием вам помогут, только попросите их ласково.
Стрелец
Вы сможете наладить контакт с вашим партнером. Рискованных поступков лучше не совершать. Обратите внимание на ваши сны, подсознание пытается что-то до вас донести. Это хороший день для свидания, организуйте его со вкусом и фантазией.
Козерог
Вы сможете добиться успеха, который будет полезен не только вам, но и окружающим. Люди будут благодарны за вашу отзывчивость и умение слушать. Если хотите развлечься, устройте дома вечеринку, позовите любимых друзей и расслабьтесь.
Водолей
Сны, которые приснятся в этот день, стоит толковать совершенно наоборот. Не идите напролом в ваших делах, в спокойном ритме вы добьетесь желаемого гораздо скорее, ведь не наломаете дров. Возможно вам придется уделить время детям. И не обязательно своим.
Рыбы
Стройте планы, зовите гостей, назначайте встречи. Все будет удаваться без особого труда и с удовольствием. Наслаждайтесь этим периодом, сейчас вы можете просто расслабиться и действовать так, как вам хочется. Можете также научиться чему-то новому.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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