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Какой алкоголь именно ваш по знаку Зодиака
Теперь каждый может узнать, какой же напиток ему подходит по знаку Зодиака. Что рассказали специалисты в области астрологии?
Овен
Считается, что родившимся под этим созвездием подойдет довольно крепкий напиток. Может быть, все дело во взрывном темпераменте Овнов, но им астрологи рекомендуют пить именно водку.
Телец
Компанейским Тельцам по душе выпивка вроде пива. Чтобы и с друзьями посидеть, и при этом никуда не спешить. К тому же нередко родившиеся под этим знаком Зодиака демонстрируют большие успехи, сохраняя трезвость, когда товарищи уже погружаются в сон от алкоголя.
Близнецы
Этот воздушный знак знает толк в веселье и приключениях. Поэтому не удивительно, что нередко Близнецы выбирают именно текилу — это всегда яркие ощущения и хорошее настроение. А как иначе? По-другому Близнецы и не умеют.
Рак
Представители этого созвездия способны сохранять способность мыслить трезво даже после крепких напитков. Поэтому их выбором нередко становится джин. И да, можно и без тоника.
Лев
Львы — настоящие ценители роскоши и всяческих изысков. Так что именно их чаще других знаков Зодиака можно встретить за каким-нибудь утонченным блюдом, попивающих вино. Причем, обязательно дорогое и идеально подходящее к меню. Гурманы они, одним словом.
Дева
Любители продумывать все до мелочей, Девы вряд ли станут напиваться до потери сознания. А потому крепкие напитки — не для них. Обычно родившиеся под этим звездным знаком выбирают вино.
Весы
Весам нравится получать удовлетворение от напитков, потому их выбор пал на крепкую выпивку вроде виски. Не спеша потягивать любимое питье, наслаждаясь каждым моментом — что может быть приятнее?
Скорпион
Как правило, они никогда не пьют одни, а потому выбирают что-нибудь подходящее для уютной компании. Например, коньяк — конечно же, не купленный по дешевке у сомнительного производителя. Впрочем, и к выбору пищи у Скорпионов обычно высокие требования - качество продуктов обязательно должно быть на высоте. Такая уж у них натура.
Стрелец
Стрельцы обычно предпочитают что-нибудь атмосферное. К примеру, их выбором нередко становится шампанское — так что дни рождения близких и Новый Год обаятельные Стрельцы точно не пропустят.
Козерог
Представители этого знака Зодиака часто скупы на эмоции. Может быть, именно поэтому нередко их можно встретить за бокалом виски? Сдержанные и холодные Козероги частенько выбирают именно этот напиток.
Водолей
Любители новых ощущений Водолеи частенько могут встретиться вам с каким-нибудь сногсшибательного вида и вкуса коктейлем. А все потому, что их хлебом не корми, только дай чего-нибудь необычного.
Рыбы
У Рыб вкусы довольно своеобразные. Да и компания им не так уж и нужна. Поэтому их порой можно застать с абсентом, коньяком или каким-нибудь еще крепким напитком.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, алкоголь, знаки Зодиака
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