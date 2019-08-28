С 1 по 15 сентября особенно повезет этим четырем знакам Зодиака

28.08.2019 13:00

Лето пришло к концу, и осень набирает обороты. Многие получили яркие эмоции и приятные перемены, а теперь расстраиваются, что лето заканчивается. Рано! Осень принесет много приятного и удивительного.

Многие осенью отправятся в незабываемое путешествие, а многим удача будет подмигивать в виде приятных сюрпризов. Астрологи уверены, что период с 1-15 сентября будет весьма плодородным в финансовой сфере, в семейных делах, творческих начинаниях. Но будьте внимательны и старайтесь никому не рассказывать о ваших планах, кроме своих близких, молча добивайтесь желаемого, и тогда успех вам обеспечен.

Счастье дотронется до Раков, они изменят свои взгляды на жизнь, станут мягче и внимательнее. Для них начнется белая полоса, которая порадует их новыми возможностями и приобретением нового имущества. В вас проснутся силы и стремления изменить что-то в вашей жизни, вы будете бороться за свое счастье.

Скорпионы, вас ждут приятные перемены, следуете за удачей, и она щедро наградит вас. Счастье и удача прилипнет к вам, и вы покорите желаемые высоты, а ваше финансовое состояние улучшится.

Водолеи, вы получите свой лакомый кусочек удачи, сможете осуществить давно задуманные планы. Вы сможете смело принимать новые решения, вас не будут заботить нерешенные дела.

Овны, вам кажется что вы что-то упустили, и вы пытаетесь в этом разобраться. Отгоните эти мучительные мысли, они вас блокируют и не дают вам двигаться вперед. В начале сентября вас ждет много непривычного, вы сможете преодолеть все препятствия на вашем пути. Не бойтесь кого-то обидеть, научитесь отказывать вежливо. Счастливое будущее не за горами, ждите, оно к вам придет: стоит только распахнуть двери.

Источник: https://from-ua.com