- Сезон Девы: как изменится ваша жизнь18:45
- С 1 по 15 сентября особенно повезет этим четырем знакам Зодиака13:00
- Гороскоп на 27 августа: Львам нельзя искать простых путей, а Девам нужно работать в команде07:48
- Какой алкоголь именно ваш по знаку Зодиака12:45
- Путин опять выбрал "жертву" - астролог Росс предупредил о страшной опасности: Кремль готовит захват новой страны07:29
- Гороскоп на 23 августа: Скорпионы ведут себя слишком резко, а Козерогов поманят соблазны11:22
- Гороскоп на 20 августа: Близнецам надо отказаться от привычек, а Весы будут действовать нелогично08:12
- Гороскоп на 18 августа: Дев будут терзать старые проблемы, а Стрельцам нельзя рисковать08:12
- Гороскоп на 17 августа: Козерогам нужно контролировать эмоции, а Рыбы будут нарываться на скандал08:11
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну14:30
Сезон Девы: как изменится ваша жизнь
Добро пожаловать в сезон Девы. Отличительной чертой этого знака является практичность и организованность. Поэтому, если весь год в жизни был хаос, не стоит переживать. Дева приберётся и восстановит баланс. Но что это означает для вас?
Вот какое влияние окажет сезон Девы на каждый знак Зодиака, пишет lifter.
Овен (21 марта - 19 апреля).
В этом месяце вам стоит больше доверять своей интуиции и заниматься тем, что любите. Сезон Девы будет плодотворным для любых начинаний. Чем больше вы верите в свои проекты, тем лучше воплотите их в жизнь. Вы сможете создать нечто прекрасное. А если что-то в жизни вас не устраивает, вы без проблем исправите ситуацию.
Телец (20 апреля - 20 мая).
Готовьтесь к позитивным переменам. Не бойтесь рисковать и делать вещи, которые помогут вам развиваться. Нет смысла заниматься тем, что не влияет на ваш рост и успех. Теперь вы будете тщательно обдумывать свои решения, что поможет покорить не одну вершину.
Близнецы (21 мая - 20 июня).
Дева призывает вас выбросить мусор из своей жизни. Уберите то, что не приносит вам радости, и то, что вы давно не используете. Это похоже на то, как мы наводим порядок в платяном шкафу. Сделайте это для всех сфер жизни, включая романтические отношения. В вашей энергии не должно быть излишков. Они лишь мешают вам понять свои чувства и осознать то, что вы действительно хотите.
Рак (21 июня - 22 июля).
Сезон Девы поможет вам быть более организованным и распланировать свои дела заранее. Вам нужно упорядочить мысли, чтобы достичь в жизни большего. Записывайте их в блокноте или в заметках на телефоне. Вы также сможете понять, как донести свои идеи до широких масс. В этом месяце у вас есть все шансы получить то, что вы давно мечтали сделать.
Лев (23 июля - 22 августа).
В этом сезоне вас будут ждать перемены в финансовой сфере жизни. Спросите: «Что я хочу от жизни?». Бросьте себе вызов и верьте в свои силы. У вас получится зарабатывать больше, если вы будете настроены решительно.
Дева (23 августа - 22 сентября).
Это – ваше время, Дева. Вы будете наполнены силой и энергией изменить свою жизнь к лучшему. Только поверьте в себя – и уже скоро вас ждут новые прорывы и творческие начинания. Окружающие ещё не подозревают, на что вы способны. Так покажите им это!
Весы (23 сентября - 22 октября).
Вам нужно найти место, где вы сможете побыть наедине со своими мыслями. Это действительно важно. Благодаря этому вы восстановите силы, а в вашей голове возникнут новые гениальные идеи. Уделите время самому себе. Займитесь творчеством или заведите дневник.
Скорпион (23 октября - 21 ноября).
В этом сезоне вы будете чересчур общительным. Но это лишь сыграет вам на руку! Вам захочется общаться с лучшими друзьями, ходить на вечеринки и искать приключения на свою голову. Вы познакомитесь с интересными людьми. И кто-то из них поможет вам мыслить нестандартно и развиваться личностно. Поэтому дерзайте!
Стрелец (22 ноября - 21 декабря).
Сезон Девы побудит вас сделать шаг вперёд и стать успешней на профессиональном поприще. Если вы будете рисковать обдуманно, карьера пойдёт в гору. Вас попросят создать что-то новое. Приложите максимум усилий. Ведь, если проект окажется эффективным, это принесёт свои плоды.
Козерог (22 декабря - 19 января).
Вы готовы к переменам. У вас есть все возможности для воплощения своих планов в жизнь. Путешествуйте, учитесь и изучайте то, что вам на самом деле важно. Не время прятаться и идти на попятную. Преодолейте внутренние страхи и сделайте то, что вас воодушевляет.
Водолей (20 января - 18 февраля).
Сейчас вам нужно переосмыслить многие вещи в жизни. К примеру, то, как вы тратите своё время и энергию на других людей. Подумайте о себе и о том, чего хотите именно вы. Сезон Дева предложит вам выгодные предложения, связанные с работой. Не упускайте их.
Рыбы (19 февраля - 20 марта).
Приоритетными станут вопросы отношений: дружеских, профессиональных и романтических. Партнёрство, работа в команде и компромиссы – вот ключи к вашему успеху. Будьте ответственны, берите на себя обязательства и отвечайте за свои слова. Не бойтесь быть уязвимым с людьми, которые доказали, что им можно доверять.
Хорошего вам сезона Девы! И пусть лишь хорошие прогнозы сбываются.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
- На Донбассе из-за обстрелов закрыли 10 школ18:32
- Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе17:49
- Из-за обострения конфликта на Донбассе закрыли КПВВ «Майорское»16:48
- В центре Донецка появилась «площадь Захарченко»15:00
- Эскалация конфликта на Донбассе: ВСУ понесли очередные потери11:03
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»19:08
- Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ» 18:52
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
- В Мариуполе погиб мужчина, упав на крыльцо магазина обуви17:26
- Сезон Девы: как изменится ваша жизнь18:45
- На Донбассе из-за обстрелов закрыли 10 школ18:32
- Кремль сделал заявление после освобождения Вышинского 18:16
- Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе17:49
- Зеленский затеял невероятное, такого в Украине еще не было: уже многие расстроены17:31
- Богатырёву арестовали сразу по возвращению в Украину17:10
- Из-за обострения конфликта на Донбассе закрыли КПВВ «Майорское»16:48
- С украинцев стянут три шкуры, штраф взлетит в три раза: за что придется платить по-новому16:35
- Богдан побывал в НАБУ на допросе - СМИ16:15
- Вышинский на свободе: первая реакция Москвы на решение Украины16:00
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака07:10
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Украина - страна украинофобов22:18
- "Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности21:46
- Где живут люди после смерти: не умрите от того, что...21:23
- Новая украинская школа: что изменится для школьников и кому «отменят» домашние задания20:57
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости
- Гройсман сделал очень важное заявление по поводу тарифов на тепло