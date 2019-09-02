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Тельца ждет удачная поездка, а Льва — заманчивое предложение
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на текущую неделю.
ОВЕН. Неплохо бы проанализировать события последнего периода, провести работу над ошибками и построить планы на ближайшее будущее. Самое время для того, чтобы продемонстрировать свой профессионализм и способности.
ТЕЛЕЦ. Поездка, в которую вы собираетесь, окажется на редкость удачной, ведь перед вами откроются новые перспективы. Вполне можете рассчитывать на взлет в карьере. Однако рисковать, ставя на карту слишком многое, звезды все же не рекомендуют вам, пишут Факты.
БЛИЗНЕЦЫ. В самых важных делах полагайтесь исключительно на собственную интуицию, игнорируя советы окружающих. Будьте смелее на службе, не бойтесь взять на себя ответственность за общее дело. Сейчас вы на пороге серьезного жизненного выбора.
РАК. Взглянув на проблему с философской точки зрения, с удивлением обнаружите, что не так страшен черт, как его малюют. Больше времени уделяйте отдыху, не забывайте о пользе спортивных занятий для поддержания хорошей физической формы.
ЛЕВ. Перегрузка на работе может обернуться для вас не самыми приятными симптомами, так что сдерживайте свой трудовой порыв. Вполне возможно, что получите заманчивое предложение, однако не торопитесь говорить «да».
ДЕВА. Постарайтесь показать себя с самой выгодной стороны, чтобы руководство заметило это и оценило ваши достоинства. Не стесняйтесь при случае подчеркнуть вашу незаменимость на службе. Мелкие дела не стоит откладывать в долгий ящик.
ВЕСЫ. Прежде чем воплощать в жизнь какую-то новую идею, необходимо просчитать все на несколько шагов вперед, чтобы не допустить досадную ошибку. Будьте смелее на финансовом поприще, не бойтесь рисковать, если хотите улучшить свое материальное положение.
СКОРПИОН. Старайтесь не тратить драгоценное время впустую. Задуманное сможет исполниться только в том случае, если будете идти спокойно к своей цели, не отвлекаясь на мелочи. Создайте для себя комфортную обстановку.
СТРЕЛЕЦ. Не стоит останавливаться на полпути, даже если вам покажется, что идете в неверном направлении. Скоро все выяснится, и вы поймете, что были правы. Будьте терпимее к близким, которые желают вам только хорошего.
КОЗЕРОГ. Не упускайте мелочей, если речь идет о вопросах, связанных с деньгами. Внимательность и осторожность при работе с деловыми бумагами -- верный залог того, что досадных ошибок и недоразумений не будет. Избегайте крайностей.
ВОДОЛЕЙ. Иногда полезно взять на вооружение советы окружающих. Вполне вероятно, что встретите старого приятеля, который подкинет вам парочку неплохих идей. Воплощать их в жизнь или нет, зависит исключительно от вас.
РЫБЫ. Вряд ли стоит слишком уж беспокоиться о сиюминутной выгоде. Ведь из-за этого можете потерять что-то более важное, лишившись финансовой поддержки. Неплохое время для тех, кто намерен сменить место службы.
СКОРПИОН. Старайтесь не тратить драгоценное время впустую. Задуманное сможет исполниться только в том случае, если будете идти спокойно к своей цели, не отвлекаясь на мелочи. Создайте для себя комфортную обстановку.
СТРЕЛЕЦ. Не стоит останавливаться на полпути, даже если вам покажется, что идете в неверном направлении. Скоро все выяснится, и вы поймете, что были правы. Будьте терпимее к близким, которые желают вам только хорошего.
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КОЗЕРОГ. Не упускайте мелочей, если речь идет о вопросах, связанных с деньгами. Внимательность и осторожность при работе с деловыми бумагами -- верный залог того, что досадных ошибок и недоразумений не будет. Избегайте крайностей.
ВОДОЛЕЙ. Иногда полезно взять на вооружение советы окружающих. Вполне вероятно, что встретите старого приятеля, который подкинет вам парочку неплохих идей. Воплощать их в жизнь или нет, зависит исключительно от вас.
РЫБЫ. Вряд ли стоит слишком уж беспокоиться о сиюминутной выгоде. Ведь из-за этого можете потерять что-то более важное, лишившись финансовой поддержки. Неплохое время для тех, кто намерен сменить место службы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
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