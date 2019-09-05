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Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака
На этот раз астрологи задались вопросом, каким даром обладают знаки Зодиака, пишет Главред.
Сила знаков Зодиака индивидуальна. Однако помимо 12 магических даров знаков Зодиака – есть и представители зодиакального круга с даром Божьим, говорят эзотерики.
Дар знаков Зодиака от Бога
Дары Бога знакам Зодиака в первую очередь получили:
- Рак: их дар – любовь, которой они умеют окружить лучше всех. Поэтому-то это и главный семейный знак;
- Рыбы: благодаря своему состраданию помогают подняться тем, кто споткнулся, и делают мир чуточку добрее;
- Дева: умение познавать мир и использовать полученные знания с толком – главная сила этого знака Зодиака, среди них много новаторов и изобретателей;
- Стрелец: они искренние и иногда даже излишние правдорубы – но это помогает их окружению тверже стоять на земле, вовремя возвращаясь туда с небесных витаний;
- Весы: скепсис и сомнения помогают критически смотреть на мир, вовремя помогая окружающим свернуть с неправильного пути;
- Водолей: благодаря своему дару – свободолюбию и свободомыслию – организуют целые революции, вытаскивая людей из оков и первыми бросаясь в бой за их выбор.
12 магических даров знаков Зодиака: колдовская сила по знаку Зодиака
Ну, и чтоб не было обидно остальным знакам Зодиака, расскажем про магические способности знаков зодиака – на этот раз всех двенадцати.
Овен: умеют ворожить и заряжать предметы (причем как позитивной энергией, так и негативной). Отлично считают энергетику и память вещей, чувствуя ее подчас интуитивно;
Телец: лучше всего у него выходят обряды на деньги и материальное благополучие. Может привлечь к человеку деньги, даже просто – но искренне – пожелав тому достатка на словах.
Близнецы: этим людям заговоры и заклинания нужно проговаривать, ведь дар Близнецов (знак Зодиака) – в их голосе;
Рак: магические манипуляции зачастую осуждают и не приемлют, но гадать умеют лучше всех. Их магические прогнозы точны процентов на 80, что немало;
Лев: любовная магия – их конек, даже просто за дружеским советом в делах амурных лучше обращаться к этим ребятам;
Дева: их магическая сила связана с линиями рук, рунами и картами Таро. Нумерология – их призвание. Да и просто выиграть в лотерею, интуитивно вписав туда "правильные" числа – у них получается лучше всех;
Весы: лучше всего им удаются обряды, завязанные на планеты (в новолуние и солнцестояние, к примеру), а также на стихии (призыв дождя, заговор на гром и пр.). По этой же причине у них выходят самые мощные талисманы с природными камнями;
Скорпион: если интересно знать, какой знак Зодиака самый сильный в магии, то это он. Оттого что Скорпион – универсал: ему отлично дается любое направление магии, за что бы не взялся, главное – чтоб с душой;
Стрелец: а этот из тех, какие знаки Зодиака могут лечить. Болезни чуют подчас подсознательно. Врачи и медсестры из них выходят отличные, не говоря уж о целителях;
Козерог: им стоит податься в астрологи, ведь вычисления по звездам и работа с магическими цифрами (например, составление гороскопа по дате рождения бесплатно или за деньги) – для них раз плюнуть;
Водолей: им хорошо даются гадания, причем способы гаданий часто придумывают сами, но главное – что их методы работают;
Рыбы: отлично умеют чистить энергетику, гадать на кофейной гуще, картах и рунах. У них выходят действенные зелья (особенно приворотное), умеют четко подмечать приметы. Причем эти ребята – в подавляющем большинстве – белые маги.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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