Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака

09.09.2019 09:16

Душевная сила либо есть, либо ее нет. Притвориться невозможно. Звезды наделили чрезвычайной силой духа лишь нескольких знаков Зодиака, пишет Mesaje Inspirationale.

Эту черту характера не спутать ни с чем, сильные люди сразу обращают на себя внимание. Кому же повезло получить такой подарок Вселенной?

1) Овен.

Овны больше остальных представителей зодиакального круга сильны духом и характером. Это знают все, даже к астрологу ходить не надо. Овнам все по плечу, даже самое трудное мероприятие.

Эти представители огня никогда не отступают и не сдаются. Их девиз: «Только вперед!». Овны жизнерадостны и оптимистичны. Их стакан всегда наполовину полон.

2) Телец.

На первый взгляд и не скажешь, что Тельцы обладают силой духа и волевым характером. Они не вступают в конфликты, не провоцируют ссоры, не отличаются инициативностью.

Сила духа проявляется, когда происходят события, угрожающие благополучию самого Тельца или его семьи. Он не устает повторять: «Все, что ни делается — все к лучшему»!

3) Козерог.

Представители этого знака не знают, что такое поражение. Жизненные провалы и неудачи воспринимают, как бесценный опыт, который невозможно получить другим способом.

Козероги никогда не унывают. Они просто встают и продолжают делать свое дело, как будто ничего и не произошло. Даже самые неблагоприятные обстоятельства не способны подорвать их веру в собственные силы.

4) Стрелец.

Отчаянный боец. Дорогое мироздание отсыпало Стрельцам невероятное количество богатырской силушки, а вот где ее применять — не объяснило.

Поэтому Стрельцы, как правило, тратят ее на остановку скачущих коней, которых сами же и заставили галопировать. Наблюдать за этим процессом можно бесконечно, поскольку выглядит это и впрямь восхитительно. Если вас, конечно, в этот раз не назначили конем.

5) Рыбы.

Сила Рыбок — в их слабости, это каждому очевидно. Зато не каждый понимает, что Рыбы вовсе не так слабы, как хотят казаться.

И только наш магический шар знает, что свои слабые силенки Рыбки умеют накапливать в ожидании нужного момента, а ожидать они могут почти вечно, не выдавая себя ничем. Так что удар рыбьим хвостом злые враги всегда получают внезапно. Иногда насмерть.

Источник: https://from-ua.com