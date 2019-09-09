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Архив - Астрологический прогноз

Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака

09.09.2019 09:16
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Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака

Душевная сила либо есть, либо ее нет. Притвориться невозможно. Звезды наделили чрезвычайной силой духа лишь нескольких знаков Зодиака, пишет Mesaje Inspirationale.

Эту черту характера не спутать ни с чем, сильные люди сразу обращают на себя внимание. Кому же повезло получить такой подарок Вселенной?

1) Овен.

Овны больше остальных представителей зодиакального круга сильны духом и характером. Это знают все, даже к астрологу ходить не надо. Овнам все по плечу, даже самое трудное мероприятие.

Эти представители огня никогда не отступают и не сдаются. Их девиз: «Только вперед!». Овны жизнерадостны и оптимистичны. Их стакан всегда наполовину полон.

2) Телец.

На первый взгляд и не скажешь, что Тельцы обладают силой духа и волевым характером. Они не вступают в конфликты, не провоцируют ссоры, не отличаются инициативностью.

Сила духа проявляется, когда происходят события, угрожающие благополучию самого Тельца или его семьи. Он не устает повторять: «Все, что ни делается — все к лучшему»!

3) Козерог.

Представители этого знака не знают, что такое поражение. Жизненные провалы и неудачи воспринимают, как бесценный опыт, который невозможно получить другим способом.

Козероги никогда не унывают. Они просто встают и продолжают делать свое дело, как будто ничего и не произошло. Даже самые неблагоприятные обстоятельства не способны подорвать их веру в собственные силы.

4) Стрелец.

Отчаянный боец. Дорогое мироздание отсыпало Стрельцам невероятное количество богатырской силушки, а вот где ее применять — не объяснило.

Поэтому Стрельцы, как правило, тратят ее на остановку скачущих коней, которых сами же и заставили галопировать. Наблюдать за этим процессом можно бесконечно, поскольку выглядит это и впрямь восхитительно. Если вас, конечно, в этот раз не назначили конем.

5) Рыбы.

Сила Рыбок — в их слабости, это каждому очевидно. Зато не каждый понимает, что Рыбы вовсе не так слабы, как хотят казаться.

И только наш магический шар знает, что свои слабые силенки Рыбки умеют накапливать в ожидании нужного момента, а ожидать они могут почти вечно, не выдавая себя ничем. Так что удар рыбьим хвостом злые враги всегда получают внезапно. Иногда насмерть.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
 
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