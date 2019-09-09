- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака09:16
- Гороскоп на 6 сентября: Близнецов ждут испытания, а Львам стоит навести красоту08:12
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- Гороскоп на 4 сентября: Весов потянет в авантюры, а Рыбы могут броситься в омут08:09
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает07:30
- Тельца ждет удачная поездка, а Льва — заманчивое предложение11:17
- Враг по знаку Зодиака: назван ваш главный недруг09:30
- Астролог Росс объяснил, почему ВР долго не "проживет": "Зря они собрались в такой день"18:51
- Гороскоп на 30 августа: Львов ждет неудача, а Водолеи смогут произвести впечатление07:52
Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака
Душевная сила либо есть, либо ее нет. Притвориться невозможно. Звезды наделили чрезвычайной силой духа лишь нескольких знаков Зодиака, пишет Mesaje Inspirationale.
Эту черту характера не спутать ни с чем, сильные люди сразу обращают на себя внимание. Кому же повезло получить такой подарок Вселенной?
1) Овен.
Овны больше остальных представителей зодиакального круга сильны духом и характером. Это знают все, даже к астрологу ходить не надо. Овнам все по плечу, даже самое трудное мероприятие.
Эти представители огня никогда не отступают и не сдаются. Их девиз: «Только вперед!». Овны жизнерадостны и оптимистичны. Их стакан всегда наполовину полон.
2) Телец.
На первый взгляд и не скажешь, что Тельцы обладают силой духа и волевым характером. Они не вступают в конфликты, не провоцируют ссоры, не отличаются инициативностью.
Сила духа проявляется, когда происходят события, угрожающие благополучию самого Тельца или его семьи. Он не устает повторять: «Все, что ни делается — все к лучшему»!
3) Козерог.
Представители этого знака не знают, что такое поражение. Жизненные провалы и неудачи воспринимают, как бесценный опыт, который невозможно получить другим способом.
Козероги никогда не унывают. Они просто встают и продолжают делать свое дело, как будто ничего и не произошло. Даже самые неблагоприятные обстоятельства не способны подорвать их веру в собственные силы.
4) Стрелец.
Отчаянный боец. Дорогое мироздание отсыпало Стрельцам невероятное количество богатырской силушки, а вот где ее применять — не объяснило.
Поэтому Стрельцы, как правило, тратят ее на остановку скачущих коней, которых сами же и заставили галопировать. Наблюдать за этим процессом можно бесконечно, поскольку выглядит это и впрямь восхитительно. Если вас, конечно, в этот раз не назначили конем.
5) Рыбы.
Сила Рыбок — в их слабости, это каждому очевидно. Зато не каждый понимает, что Рыбы вовсе не так слабы, как хотят казаться.
И только наш магический шар знает, что свои слабые силенки Рыбки умеют накапливать в ожидании нужного момента, а ожидать они могут почти вечно, не выдавая себя ничем. Так что удар рыбьим хвостом злые враги всегда получают внезапно. Иногда насмерть.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
- Как стареют знаки Зодиака
- Гороскоп на 6 апреля: Раки могут потерять деньги, а Водолеи будут шокировать окружающих
- Сколько лет живут разные знаки Зодиака
- Гуру пикапа: эти знаки Зодиака купаются в женском внимании
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності
- Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО
- «Враг просто «зверствует»: На Донбассе развязались кровавые бои07:30
- Back in the USSR. В Луганске торжественно открыли скульптуру «Девушка с веслом»22:17
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"21:20
- Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе19:50
- «Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту19:21
- В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена18:19
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой15:10
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- Создана жидкость, останавливающая пулю, летящую со скоростью 450 м/с09:49
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака09:16
- Автомобиль обстреляли в Киеве, съехалась полиция: подробности09:00
- Путин созвонился с Макроном и поставил условие Зеленскому: «Киеву необходимо… «08:46
- "Это самое страшное, я это не забуду никогда", - Карпюк поразил подробностями о пытках в России - видео 08:20
- Госдеп США потребовал от РФ выполнить все пункты Минских договоренностей08:00
- Медики рассказали, почему вредно спать днем07:45
- «Враг просто «зверствует»: На Донбассе развязались кровавые бои07:30
- Украинцам раздадут по два гектара земли: как получить07:15
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака09:16
- Медики рассказали, почему вредно спать днем07:45
- Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению22:37
- Обходите десятой стороной: эксперты назвали самое опасное место в доме21:50
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- "Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО15:04
- Ванга напророчила Трампу тяжелую болезнь и смерть13:58
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- Украинцам рассказали, что делать с рваными, исписанными или окрашенными купюрами10:53
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- “Отец-основатель” “ДНР” Пургин предрек “ЛДНР” полный крах
- «А вдруг кто в поганую рожу плюнет?»: Гиркин жестко раскритиковал Путина за обмен пленными