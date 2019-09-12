- Как лучше всего снять стресс разным знакам Зодиака10:15
- Жизнь трех знаков зодиака круто изменится в 2020 году: «деньги, любовь и сказочная удача»09:00
- Влад Росс назвал день в сентябре, когда можно решить все проблемы: другого шанса не будет08:50
- Гороскоп искушений: перед чем не в силах устоять знаки Зодиака09:29
- Гороскоп на 10 сентября: Козерогам нужно остановиться, а Рыбам стоит уделить время дому08:50
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака09:16
- Гороскоп на 6 сентября: Близнецов ждут испытания, а Львам стоит навести красоту08:12
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- Гороскоп на 4 сентября: Весов потянет в авантюры, а Рыбы могут броситься в омут08:09
Как лучше всего снять стресс разным знакам Зодиака
Что поможет расслабиться и снять напряжение? Подскажут звезды.
Овен
Овны всегда делают только то, что хотят. Если они находятся в состоянии стресса, то могут совершить то, о чем давно мечтали, но не решались. Это могут быть прыжки с парашютом или поездка на мотоцикле. Они живут на адреналине, и это для них лучшее лекарство от стресса.
Телец
Телец находит утешение деньгах. Идеальный способ снять стресс для них — демонстрация своего успеха и прикосновение к роскоши. Шопинг и посиделки в лучших ресторанах всегда помогают им прийти в норму.
Близнецы
Они очень любопытны и любят встречаться с новыми людьми. В то же время Близнецы креативны и иногда нуждаются в одиночестве. В одну секунду они могут быть «королями вечеринки», а в следующую — отгородиться от всех. Но в состоянии стресса лучшее место для них — это вечеринка.
Рак
Самый чувствительный знак Зодиака, который считает, что дом там, где сердце. Представители знака чувствуют себя наиболее счастливыми, когда они окружены семьей или близкими друзьями. Раки — настоящие домоседы, особенно, когда им плохо.
Лев
Если они испытывают стресс, то стараются компенсировать неудачу в любой другой области своей жизни. К примеру, если их отношения рушатся, то они вступают в борьбу за новую должность или берут очередной проект на работе. Кстати, обычно это приводит к успеху.
Дева
Когда Девы находятся в состоянии стресса, они составляют списки (к примеру, «за» и «против») и анализируют все произошедшее с ними, чтобы сделать выводы на будущее. Эффективно взвешивая все факторы и принимая осознанное решение, они минимизируют свое состояние стресса.
Весы
Когда Весы испытывают стресс, они идут туда, где они чувствуют себя красивыми — на шопинг, в тренажерный зал, а в особо тяжелых случаях — в салон красоты для смены имиджа. Это то, что приносит им успокоение.
Скорпион
В моменты стресса Скорпионы наряжаются и идут веселиться, флиртовать и собирать комплименты. Они начинают ночь с убийственного селфи, а закончить могут в постели с незнакомцем. Новый роман — лучшее лекарство для них.
Стрелец
Ничто так не освобождает разум Стрельца, как путешествие. Небольшой отпуск на солнце — вот то, что нужно представителю знака, чтобы избежать депрессии. Он любит анализировать свои проблемы с дальних расстояний. И отдых на даче здесь вряд ли подойдет.
Козерог
Козероги почти всегда испытывают стресс, потому что работают усерднее других. Лучший способ борьбы со стрессом для них — это тишина и спокойствие. Одинокий вечер с книгой, любимым фильмом и бокалом вина — лучший способ снять стресс для них.
Водолей
Лучший способ борьбы со стрессом для Водолеев — отправиться на вечеринку и танцевать до утра. Или провести вечер в приятной компании, не думать о проблемах и посмеяться от души. Довольно часто на следующий день они и перестают понимать, почему придавали такое большое значение своим проблемам.
Рыбы
Рыбы — знак эскаписта. Когда мир к ним жесток, они замыкаются у себе, в результате чего нередко начинают заниматься творчеством. Представители знака используют свой стресс как музу и часто открывают в себе неожиданные таланты, уверяет журнал «Лиза».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, стресс, знаки Зодиака
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Кресло мэра Часов Яра пустует
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака
- Результаты выборов - 2012 в Донбассе. "Регионалы" победили, а избиратели устали
- Подготовим ребенка к школе без стресса
- Луганчанин подал в суд на Партию регионов, которая забрала детей из школы для митинга
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе07:31
- «Цена билета неизвестна»: в ОРДО рассказали о подготовке к запуску ж/д сообщения с РФ 22:31
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток» 20:20
- В поселке Корсунь под Енакиево горели хозпостройки и 2 га сухой травы18:56
- В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар17:54
- В Донецке на шахте им. Засядько травмирован горняк17:32
- В сети опубликовали кадры, как в Макеевке автомобиль сбил человека. ВИДЕО17:09
- «Привлекаются меценаты»: в ОРДО объяснили, кто финансирует концерты российских артистов16:47
- В Мариуполе на школьном футбольном поле внезапно умер студент15:49
- Новые «ДНР» в Украине: у Путина ошарашили словами о захвате Одессы и Харькова10:45
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как лучше всего снять стресс разным знакам Зодиака10:15
- УЕФА придумал название для третьего еврокубкового турнира10:00
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Платить за отопление надо, даже если не будет батарей09:17
- Жизнь трех знаков зодиака круто изменится в 2020 году: «деньги, любовь и сказочная удача»09:00
- Водителей предупредили о нововведении: кому придется раскошелиться08:45
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня07:46
- В карманах нужно носить листья этих растений, это важно07:11
- Переселенцам: Как перевести пенсию с неподконтрольной территории Донбасса22:06
- Мороз розповів, про що має пам’ятати президент після голосування за імпічмент21:43
- Украинцы заплатят за отопление, даже если в квартирах нет батарей: решение Верховного суда21:19
- Мирослав Гай выступил со срочным заявлением: "Несемся в ад с ветерком"19:47
- Дельные советы от «Оникс», как подобрать женский серебряный крестик17:59
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина"
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака
- Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой