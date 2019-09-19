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Они не будут бедствовать: знаки Зодиака, к которым легко идут деньги
Богатых людей много, но далеко не всем из них легко достаются деньги. Тем не менее существуют Знаки Зодиака, которым деньги часто сами идут в руки, пишет dailyhoro.
Абсолютно любому, даже самому везучему человеку необходимо следовать пяти важным правилам привлечения денег. Пути достижения успеха у всех Знаков разные, но настрой для этого нужен один и тот же.
Телец
Тельцам постоянно везет, но понять, почему, очень сложно. То ли они уверены в себе, то ли просто деньги любят их больше, чем остальных. Чем больше астрологи углубляются в изучение этого вопроса, тем понятнее становится, что у Тельцов действительно какая-то денежная аура.
Часто бывает так, что Телец устраивается на работу менеджером по продажам, а уже через неделю ему улыбается удача, потому что клиент покупает товара на огромную сумму. Тельцы постоянно натыкаются на скидки в магазинах. Если у них ломается телефон, то именно в тот день, когда в магазине продают последний такой же по половинной цене. Даже не пытайтесь понять, как это работает. Возможно, все дело в Луне и Венере, которые являются главными покровителями Тельцов.
Лев
Львам деньги даются очень легко, потому что представители этого Знака заведомо настроены на амбициозные цели. Они хотят найти не просто работу, а самую высокооплачиваемую работу. Им не просто хочется купить нечто важное, а с максимальной выгодой. Они всегда стремятся быть самыми-самыми, поэтому получают больше, чем окружающие. Никакой магии в этом нет.
Проблема лишь в том, что Львы не замечают этого везения. Их уверенность порой играет с ними злую шутку.
Стрелец
Стрельцы — великолепные лидеры. Это их первое качество, которое притягивает деньги. Многие люди восхищаются организаторскими способностями и смелостью Стрельцов. Все это возможно благодаря невероятному обаянию. Стрельцы относятся к самым харизматичным Знакам Зодиака. Они способны покорить любого человека прекрасным чувством юмора и уверенностью в себе.
Еще они очень настойчивы и преданы любимому делу. Они умные психологи, которые хорошо чувствуют людей и способны ими управлять, манипулировать. Часто бывает так, что Стрельцы вовсе не притрагиваются к какому-то делу, но в итоге все лавры достаются им. Магия, не иначе.
Водолей
Водолеям деньги сами идут в карман, потому что они невероятно умны, предусмотрительны, а также умеют правильно рисковать. Они делают нестандартные шаги в нужное время, в нужном месте. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Водолеи гораздо чаще других Знаков становятся очень богатыми и самодостаточными людьми.
Их секрет заключается в том, что они занимаются любимым делом. Кроме того, они очень организованны, крайне общительны и обаятельны. Им не составляет труда завести новое знакомство, когда это необходимо.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, деньги, знаки Зодиака
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