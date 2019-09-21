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Самые независимые и упрямые: эти знаки Зодиака не волнует чужое мнение
У разных людей не может быть единого мнения обо всем – и это ничем не оспаривается, фактически такая же известная истина, как и то знание, что Земля вращается вокруг своей оси. Однако некоторым знакам Зодиака мнение другого человека априори представляется неправильным – не нужно с ними спорить, в таком споре истина точно не родится, а вы потратите свое личное время на бесплодные попытки убедить в чем-либо упрямого собеседника.
Не пытайтесь давать им советы, какими бы правильными они ни казались, потому что вы неизменно встретите отпор.
Козерог
Козероги хорошо знают, что они делают, и считают более предпочтительным выполнять все самостоятельно – это дается им гораздо легче, чем надеяться на кого-то. Логичнее все же следовать за ними, чем противостоять им в надежде убедить их в обратном, потому что они приведут все мыслимые и немыслимые аргументы, чтобы обязательно убедить вас в собственной правоте.
Возможно, это и оттого, что Козероги испытывают трудности в доверии другим. Именно из-за этой особенности они выбирают действовать в одиночку, лишь бы не зависеть от кого бы то ни было. Потребуется много времени, чтобы выработать у Козерога доверие к вам – только после этого он окажется немного способным прислушиваться к вашему мнению и ценить его.
Этот знак Зодиака никогда не пойдет на открытый конфликт, если посчитает, что точка кипения еще не достигнута. Для этого у него вполне достаточно терпения, однако это под давлением оно способно накапливаться не слишком продолжительный период времени. Так что будьте осторожны и сознательно не нарывайтесь на гнев Козерогов.
Овен
Овны не только абсолютно не заинтересованы в вашем мнении, но даже совершенно не хотят хотя бы выслушать его. Не думайте, что представители этого знака захотят обратиться к вам за советами. Чаще всего эти к ним обращаются за помощью, к их мнению прислушиваются.
Овен обладает неплохими аналитическими способностями и утонченной проницательностью. Ничто не ускользает от его зрения и слуха. Он способен поставить точный «диагноз» относительно каждой ситуации и практически любой из окружающих его личностей – ему понадобится всего несколько минут для объективных выводов, а иногда случается мгновенная реакция.
Родившиеся под этим знаком достаточно импульсивны, так что не стоит воображать, будто вы сможете просчитать их поведение заранее. С Овнами такие вещи не проходят. Лучше всего постараться сохранять с ними ровные взаимоотношения не только в личной жизни, но и в сфере делового общения.
Телец
Упрямство пресловутых Тельцов просто неподражаемо – они считают, что знают все, и перед ними нет ничего невозможного. Не пытайтесь противоречить им или направлять их на путь истинный – вы встретите серьезный отпор, и он вряд ли будет доброжелательным и сдержанным.
У Тельцов существует привычка ставить под сомнение любое мнение и чуть ли не под микроскопом разыскивать изъяны в чужих установках. Шансы, что под вашим влиянием они изменятся, почти равны нулю.
Тельцы могут быть совершенно бескомпромиссными, крайне негибкими и отвергающими любую точку зрения, если она не соответствуют их представлениям о жизни. Они не случайно относятся к одному из самых упрямых знаков Зодиака. При общении с Тельцами лучше пойти на то, чтобы не мешать им заниматься всем, что для него важно, и поступать так, как хочется именно ему. В противном случае у вас возникнет ощущение, что вы пытаетесь пробиться сквозь бетонную стену.
Дева
Когда у Девы сложилось мнение по какому-либо вопросу, не нужно ожидать от нее ничего другого, кроме подробнейшего анализа сложившейся ситуации и бесконечных вариантов плана по убеждению всех в собственной правоте. Ее никто не сможет заставить хотя бы немного усомниться – даже опытнейшему адвокату не по силам переубедить ее в обратном.
Девы не просто стопроцентно уверены в своей правоте – они еще сами по себе очень убедительны и сделают все возможное, чтобы их убеждение передалось и остальным. Они не сдадутся, пока вы не согласитесь с ними.
Они редко выслушивают кого-нибудь до конца. Даже если они это делают, позже все равно возвращаются исключительно к своей точке зрения. Другими словами, они будут объяснять вам свою правоту раз за разом – пока вам не надоест, и вы точно не сдадитесь.
К тому же Девы очень умны, что несколько оправдывает их постоянную уверенность в собственной правоте.
Рыбы
По сути Рыбы являются чрезвычайно чувствительным знаком Зодиака. Если вы выскажете свое мнение, которое они у вас не спрашивали, представители Рыб воспримут это сродни личному оскорблению. У Рыб сформируется уверенность, что вы подвергаете сомнению их способность детально и кропотливо анализировать происходящее и принимать решения адекватно сложившейся ситуации.
При том родившиеся под этим знаком обладают повышенной склонностью к скрытности. Вы никогда и ни за что не догадаетесь, что именно вращается у них в голове – впрочем, они не всегда и сами уверены, о чем по-настоящему заботятся. Иногда можно попасть в яблочко, но чаще всего Рыбы начнут спорить, чтобы не выдать то, чем занято их сердце.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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