Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь

23.09.2019 10:16

Известный российский астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для представителей которых октябрь 2019 года станет очень непростым и депрессивным месяцем.

Представители четырех зодиакальных знаков будут балансировать на грани в будущем месяце. Астролог предупреждает о возможных потерях, серьезных конфликтах в семье и прочих неурядицах, передает zen.yandex.ru.

Тельцам, скорее всего, грозят проблемы в семейных отношениях. Астролог рекомендует постараться наладить ситуацию на личном фронте, и, главное, агрессивно не реагировать на действия своей половинки. Проявите сдержанность и дипломатию, чтобы не довести ситуацию до точки невозврата.

Непростой период в октябре 2019 года ожидается у Львов. Второй осенний месяц, по мнению Павла Глобы, станет одним из самых тяжелых в году для представителей этого знака Зодиака. Звезды говорят, что проблемы могут коснуться близких вам людей. Также рекомендуется быть аккуратным и внимательным на работе, будьте терпеливы и не поддавайтесь на провокации.

Девы в октябре 2019 года рискуют потерять своего партнера. Старайтесь быть более сдержанными и не настаивайте на своем мнении. Поверьте, вы тоже можете ошибаться. Учитесь признавать это. В случае разрыва отношений вам может грозить затяжная депрессия и упадок сил, что отразится на работе.

Водолеи в октябре переживут серьезную депрессию и приступы меланхолии. Они будут ощущать отсутствие сил и бурную раздражительность.

Глоба советует в этот месяц максимально разгрузить себя на работе и отдохнуть.