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В перспективе у Весов карьерный рост: гороскоп на 13 октября
Кто должен помочь своим друзьям, а кому стоит проявить скромность и мудрость, пишет Апостроф.
Овен
Не упускайте возможностей и действуйте сразу, как только появляется шанс за что-то взяться. Велика вероятность успеха во многих делах, также хорошо пройдут запланированные поездки и встречи с приятными людьми. Помогите друзьям, если они попросят.
Телец
Вы можете сильно устать в этот день, но силы будут потрачены не зря. Вам удастся решить большое количество накопившихся задач, если вы сможете заставить себя ударно поработать. После этого лучше взять дополнительный выходной.
Близнецы
Проявите мудрость, скромность и целеустремленность. Так вы сможете добиться большего. Практически все начинания будут даваться легко и завершаться успехом. Также вероятны новые знакомства, которые будут полезны в будущем.
Рак
Хороший день для решения рабочих вопросов, подписания контрактов, обсуждения новых проектов. Даже если никто не верит в успех какого-либо вашего дела, не сдавайтесь. Позже вы на деле докажете людям свою правоту.
Лев
Счастье наступит совсем скоро, если вы научитесь радоваться тому, что имеете. Ваши желания уже почти у вас в руках, поэтому работайте над собой и не зазнавайтесь. Лучше хорошенько продумать все шаги, чтобы ничего не упустить.
Дева
Переговоры будут проходить плодотворно. Но не обойдется без трудностей. Вы достойно с ними справитесь благодаря позитивному взгляду на ситуацию. Не позволяйте себе грустить, в хорошем настроении вы сможете достичь желаемого.
Весы
Возможен стремительный карьерный рост и повышение внимания со стороны противоположного пола. Близкие будут приятно вас радовать, если вы сможете настроиться на позитив. Не стоит слишком серьезно воспринимать чужие проблемы, лучше сконцентрируйтесь на хорошем.
Скорпион
Вы легко разберетесь со всеми трудностями. Даже если что-то будет казаться непростым, близкие помогут вам со всем разобраться. Вы можете без особого труда переключаться между задачами, поэтому день будет приятным, несмотря на загруженность.
Стрелец
Будьте осторожны и не впадайте в эйфорию. Желаемое наконец начнет сбываться, но не стоит терять голову от радости. Соблюдая осторожность вы сможете надолго закрепить нынешний успех.
Козерог
Утром вам может казаться, что удача не на вашей стороне, но к вечеру ситуация изменится. Не стоит рассчитывать на Фортуну, но и опускать руки нельзя. Кто будет достаточно трудиться, тот обязательно получит желаемое в будущем.
Водолей
Дела наконец пойдут в гору, на горизонте период удач и побед. Настройтесь на плодотворную работу, тогда сможете скорее получить желаемое. Реализуйте свои амбиции, они сработают в вашу пользу.
Рыбы
Если у вас есть неотложные важные дела, постарайтесь заняться ими вечером. Утром и днем велика вероятность проигрышей и неудач, поэтому лучше оставаться в тени. Негативные волны начнут утихать ближе к обеду, до этого стоит держаться подальше от рисков.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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