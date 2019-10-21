Астрологи назвали самых склочных бабушек по знаку Зодиака

21.10.2019 22:38

Дожив до преклонного возраста, женщины зачастую пытаются больше внимания уделять своему здоровью, заботиться о внуках и вести мирную, спокойную жизнь. Некоторые бабушки не желают мириться с собственным возрастом и пытаются доказать всем, что они достаточно молоды, интересны и привлекательны.

Но есть и такие, чей характер с возрастом становится всё скверней. От их постоянных придирок и нравоучений страдают абсолютно все окружающие.

Но поделать с этим никто ничего не может. И как выяснилось, все эти женщины принадлежат к определенным знакам зодиака.

Рыбы

Женщины этого знака всегда отличались активностью и умением поддерживать свой прекрасный внешний вид до самой старости. Но это не приносит им желанного удовольствия и счастья.

Ведь они продолжают жить прошлым, часто предаются воспоминаниям и страдают по минувшему времени.

В дальнейшем Рыбы начинают путать реальность с собственными фантазиями, а на любые исправления близких людей реагируют в довольно грубой форме.

Представительницы этого знака становятся очень придирчивыми, склочными и ворчливыми.

Но родные люди помнят те времена, когда эти женщины были добрыми, заботливыми и любящими, поэтому к их нынешним изменениям они относятся с пониманием.

Телец

С возрастом представительницы этого знака всё больше убеждаются в том, что женщины гораздо важнее мужчин и миром должна руководить именно прекрасная половина человечества.

И чем больше сопротивления они получают, тем настойчивей становятся их рекомендации, которые порой переходят в агрессию.

Благодаря своему жесткому характеру, эти женщины до глубокой старости занимают руководящие должности, держа всех подчиненных стальной хваткой.

Из-за чего проблем с дисциплиной в коллективе никогда не возникает, ведь все подчиненные боятся этих влиятельных и жестких бабушек.

Близкие люди всячески пытаются не скандалить с Тельцами, но случаются моменты, когда ссора становится неминуемой, но даже из неё представительницы этого знака всегда выходят победительницами.

Весы

С годами тихий и спокойный нрав Весов превращается в нечто невероятное, сумасшедшее и спонтанное. Они начинают вспоминать свои давние безумные мечты и потихоньку стараются их осуществлять.

Вместе с этим женщины этого знака совершенно теряют контроль над речью. Из-за чего критики перепадает и соседям, и близким, и просто незнакомцам.

Собственное поведение они возмутительным не считают, лишь пытаются найти единомышленников.

Временами у них наступают периоды грусти, тоски и ностальгии, но уже на следующий день в них снова просыпается бунтарский характер и Весы продолжают безобразничать.

Но близкие люди всегда с пониманием относятся к поведению своей дорогой бабушки, ведь её интересные и познавательные истории всегда дарят много приятных ощущений. А все её нравоучения всегда несут в себе заботу и любовь.

Овен

Ещё с молодости женщины этого знака не отличаются покладистым характером и образцовым поведением.

Поэтому ещё до наступления старости от их вспыльчивого и противоречивого характера пострадало множество людей.

Овны имеют массу жизненного опыта, которым с радостью делятся с окружающими, даже если те об этом не просят.

Представительницы этого знака имеют довольно крепкое физическое и психологическое здоровье, поэтому долго не покидают своё рабочее место.

Вначале они начинают терроризировать рабочий коллектив, а уже потом переходят на близких. Но стоит Овнам бросить работу и уйти на заслуженный отдых, как они мгновенно преображаются.

Женщины этого знака начинают больше уделять времени семье, становятся менее вредными и требовательными.

Источник: https://from-ua.com