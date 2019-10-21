Составлен список самых плохих привычек каждого из знаков Зодиака

21.10.2019 08:31

Плохие привычки есть практически у всех людей и не всегда они бывают безобидными для окружающих. Но астрологи утверждают, что у каждого знака зодиака есть привычки, которые токсичны для них самих и способны разрушить их жизнь. Об этом пишет издание "РБК-Украина".

Овны чертовски упрямы и скрытны в тех вопросах, которые касаются их проблем в отношениях. Они надеются, что партнер сам догадается, что не так и сам все исправит самостоятельно.

Тельцы всегда стараются быть на первом месте и с партнерами ведут конкуренцию. Они забывают, что отношения – это союз, а не командная борьба.

Близнецы любят брать на себя больше обязательств, чем могут вытянуть. При чем, когда они не справляются – они находят тысячу объяснений, почему это произошло и чаще всего виноват кто-то другой.

Раки все воспринимают серьезно. В отношениях они любящие и заботливые, но порой их любовь становится слишком ограничивающей. Отношения и любимый человек становятся не партнером, а постоянной навязчивой целью.

Львы обожают руководить окружающими и забывают, что в отношениях партнеры должны быть равны. Они контролируют себя и своего партнера и тем самым доводят его до безумия.

Девы жутко ревнивы, при чем часто на ровном месте. Они не могут справиться с подозрительностью и привычкой делать их мухи слона. Каждый шаг партнера они подвергают сомнениям и это сильно мешает отношениям.

Весы находят проблемы даже там, где их нет. Для них партнер становится объектом, который нужно улучшить, спасти и исправить. При чем все это – исключительно основываясь на своих представлениях о человеке.

Скорпионы требовательны и готовы растерзать партнера за то, что он внезапно перестает соответствовать идеалу. Они в любви нетерпеливы и зачастую не хотят понимать, что близкий человек – это не автомат, который работает без сбоев.

Стрельцы жутко неуверенные в себе и низкая самооценка им сильно мешает в отношениях. Они готовы изводить своего партнера своим несовершенством и комплексами, утверждая, что близкий человек достоин лучшего.

Козероги берут ответственность за близкого человека и даже не спрашивают на то разрешения. При этом они всегда закрыты и неуязвимы с партнером. Они защищаются от всех и строят стены вместо того, чтобы их ломать.

Водолеи не могут постоять за себя и часто оказываются жертвой манипулятора. Они соглашаются на то, что им не нравится и чувствуют себя несчастными из-за этого. Им нужно слушать свои желания и озвучивать их партнеру.

Рыбы склонны к драматичности и если в отношениях у них все спокойно, то они начинают эту драму искать. Они вторгаются в личное пространство партнера и затевают скандалы, чтобы разнообразить отношения, а это часто ведет к неприятностям.