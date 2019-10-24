Астрологи "вычислили" самую неприступную женщину Зодиака

24.10.2019 21:48

Без сомнения, каждая представительница прекрасного пола по-своему хороша, безусловно у каждой в рукаве есть свой козырь, которым она умело распоряжается. Однако среди всех знаков зодиака эдакой Снежной королевой, неприступной красавицей слывет дама Козерог!

Если мужчина пожелает заполучить ее, ему придется потрудиться. Однако, его усилия будут не напрасны.

Вот 5 веских причин добиваться женщину-козерога.

Хорошеет с каждым днем. Ни для кого не секрет, что возраст со временем берет свое. Однако, этот закон обходит стороной даму – козерога. Если женщины всеми силами пытаются сохранить свою молодость, то козерог лишь наслаждается своей свежестью и моложавостью. При этом неважно сколько ей лет, 30, 40, 50 или 80. Она всегда по-особому прекрасна. Ее естественная красота и доброта способны разоружить и влюбить в себя любого.

Крепкий внутренний стержень. Самый настоящий руководитель, сильный, мощный, с таким энергетическим запалом, что вам и не снилось. В чем ее секрет? В упорстве, трудолюбии, мастерстве, профессионализме! Внешне милая, она уже устремилась к своей цели, свернуть с пути не удастся.

Аристократичные манеры поведения. Эта дама точно знает, как необходимо вести себя в обществе. Мужчина, что выберет ее в жены, всегда будет восхищаться умению преподнести себя. Она никогда не ударит в грязь лицом, всегда будет вести себя воспитанно, ее острый ум заставит восхищаться ей снова и снова. Причем все это не какая-нибудь игра. Это ее я, утонченное и начитанное.

Просто идеальная хозяйка. Если мужчина в поисках не просто возлюбленной, а лучшей жены, то свой взор несомненно стоит обратить на девушку-козерога. Она способна так обустроить семейный быт, что все в семье будут довольны и муж в первую очередь. Семейный очаг всегда будет полон тепла и уюта, дети не обделены лаской и вниманием. Своего мужа козерожка будет поддерживать и мотивировать на новые достижения. При этом женщина козерог и сама способна стать бизнес-вумен и без устали скакать вверх по карьерной лестнице.

Всегда слушает свое сердце. В голове и сердце женщины козерога вы никогда не увидите расчет. Если она выходит замуж, то знайте, это великая любовь, что вам и не снилась. При этом ее избранник обязательно стоящий мужчина, другого она просто не заметит. Интеллектуально подкованный и перспективный молодой человек – вот портрет ее супруга.

Теперь вы понимаете, что эта женщина действительно непостижима!

Источник: https://from-ua.com