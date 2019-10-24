Что произойдет с вами до 1 ноября: прогноз для каждого из знаков Зодиака

24.10.2019 11:30

Ситуация на небосклоне сложная и напряженная – Луна и Солнце в пике полнолуния 24 октября оказываются под влиянием короля непредсказуемости и перемен – Урана.

Корректировка поведения для знаков Зодиака до 23 ноября

Время наводить порядок в документах, финансах и отдавать долги любого характера. Любой риск сейчас будет неоправданным и принесет только поражение и травмы. Однако большое количество представителей зодиакального круга находятся под особым покровительством благоприятных аспектов.

Сюда можно отнести Дев, Скорпионов, Рыб, Тельцов, Раков и Львов. Есть отдельные категории для каждого из 12 созвездий, на которые астрологи советуют обратить пристальное внимание:

1. Овен – важные перемены коснутся сексуальных и личных связей. Активная деятельность в решении чужих проблем, конфликты в области финансов. Исключить риск и потенциально травматичные ситуации.

2. Телец – все внимание будет сосредоточено на вопросах партнерства, светской жизни и общественной деятельности. От личного поведения будет зависеть благоприятное или конфликтное развитие отношений.

3. Близнецы – пришло время соблюсти баланс между решением множества мелких проблем на работе и полном обследованием организма. Перемены могут коснуться всего образа жизни и системы питания.

4. Рак – продвижение по карьерной лестнице, праздники, знакомства с приятными людьми и желанная беременность для тех, кто планирует.

5. Лев – придется помочь родственникам с переездом, ремонтом или финансовыми документами в вопросах недвижимости. Дома придется бывать чаще, возможно поменять обстановку.

6. Дева – впереди путешествия и деловые поездки, новая информация, возможно, из Интернета, приведет к повышению квалификации. Нельзя отказываться от курсов и перспективных знакомств.

7. Весы – прерванные отношения восстановятся и сложности с деньгами решатся, если сделать акцент на творческий и оптимистичный подход ко всем вопросам.

8. Скорпион – прилив энергии, которую нужно расходовать на позитивные цели, иначе ее избыток приведет к вспышкам ссор и серьезным конфликтам с близкими. Возрастает вероятность травм, но их можно избежать, если соблюдать осмотрительность в дороге и при занятиях спортом.

9. Стрелец – накопившаяся усталость может привести к ошибкам на работе и недопониманию с коллегами. Лучше всего уехать в отпуск или отлежаться дома в выходные. Если события складываются не так, как ожидалось, надо занять позицию наблюдателя.

10. Козерог – позитивные перемены в виде долгожданного общественного признания. Большой успех в случае командной работы и хорошее время для выхода на руководящие позиции.

11. Водолей – ни в коем случае не проявлять пассивность и не унывать, чтобы не упустить великолепные возможности для осуществления давних желаний, ведь именно сейчас звезды сойдутся в благоприятную для этого комбинацию.

12. Рыбы – бурная личная жизнь может навредить работе. Самое время заняться любимыми творческими направлениями для саморазвития и удовольствия.

Источник: https://from-ua.com