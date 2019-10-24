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Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров
До 2020 года осталось чуть больше 2 месяцев, что нужно знать о годе, который наступит уже совсем скоро?
Прежде всего следует помнить, что 2020 — это високосный год, и как все високосные он будет полон различных опасностей. Поэтому важно правильно спланировать дела на этот год. Советы экспертов помогут вам в этом и подскажут, что можно, а что нельзя делать в это непростое время, пишет Знай.
Эксперты в области биоэнергетики называют период високосного года действительно отрицательным. Поэтому, если на вас ждет какое-то важное дело именно этого года, старайтесь, чтобы не пошатнулась уверенность в себе не пошатнулась.
Общие рекомендации
Именно в високосный год вас могут постигнуть всякие неудачи, причем в самый неподходящий и неожиданный момент. Могут просто так без особых причин сорваться важные планы, могут поссориться влюбленные и близкие люди.
Поэтому вам нужно иметь под рукой запасной план. Ведь в самый неподходящий момент могут активизироваться старые враги или появиться новые недоброжелатели.
Экстрасенсы уверены в том, что любой високосный год является временем, когда ни в коем случае нельзя заниматься черной магией. Это может навлечь на вас беду, а также лишить удачи всех родных и близких. Сюда можно отнести даже различные ритуалы с приворота или відвороту.
В високосные годы часто происходят различные катастрофы природного характера. Каждые четыре года повышается вероятность землетрясений, ураганов, лесных пожаров. Много катастроф происходит по вине людей, поэтому заботьтесь о своем доме. В дальних поездках будьте внимательными и осторожными.
Финансы и дела в 2020 году
Високосный год негативно отражается на важных делах, связанных с работой и финансами. Первое, что стоит исключить, - дорогие покупки. Но без них порой не обойтись, ведь всегда что-то ломается, выходит из строя, теряется. В таком случае воспользуйтесь заговорами на удачную покупку, чтобы не тратить денег зря.
На работе возможны распри, конфликты на ровном месте, проблемы с начальством, а также банальное снижение эффективности и производительности. Все это может происходить без каких-либо видимых причин. В високосные годы могут сорваться переговоры, в разы усиливается риск досадных мелких ошибок, которые будут стоить вам в дальнейшем усилий и нервов.
Домашние дела, здоровье и настроение в високосный год
Затевать ремонт или переезд в високосный год точно не стоит, однако бывают ситуации, когда это просто необходимо. В таком случае нужно неоднократно проверить для полной уверенности.
Что касается мелкого уборки и наведения порядка, то на это жалеть своего времени точно не стоит. Постарайтесь держать свой дом в чистоте, потому что это позволит положительным энергетическим волнам лучше циркулировать по помещению вашего жилища. Порядок хорошо скажется на здоровье, о котором в високосный год нужно особенно заботиться. Чтобы 2020 год прошел без досадных проблем, необходимо следить за состоянием своего тела, больше двигаться и не возвращаться к вредным привычкам.
Настроение в целом будет стабильным, но могут происходить непонятные и беспричинные сбои, что отразится на вере в себя, на здоровье, на взаимоотношениях с людьми. В любой проблеме, которая может появиться на вашем горизонте, следует сначала досконально разобраться.
Любовь и отношения в 2020 году
Как бы это странно не звучало, но високосный 2020 год эксперты называют весьма удачным для свадьбы, однако придется тщательно все продумать заранее решить все проблемы с гостями и вообще понять, нужно ли вам делать из этого пышную событие.
Однако, екстасенси все же советуют не спешить с женитьбой и переездом в своего любимого человека. Ведь именно в високосный год вы рискуете в спешке добавить себе неприятностей. Поэтому старайтесь узнать друг друга лучше, привыкнуть друг к другу, перед тем, как делать важный шаг.
В общении с людьми в целом стоит позаботиться об отсутствии рядом энергетических вампиров. Будет высока вероятность наткнуться на недобросовестных клиентов, коллег, партнеров. В этот год вокруг вас станет больше людей, которые думают только о себе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, високосный год, февраль
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