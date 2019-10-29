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Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака: день наполнен таинственностью
Астрологический прогноз на 29 октября для всех знаков зодиака.
Гороскоп на 29 октября 2019 года, говорит, что Тельцам откроется старая тайна, а Скорпионов попросят о помощи. Читайте гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака в нашей статье, сообщает segodnya.
Овен
В этот день ваш партнер готов на ссору из-за чувства ревности, а потому вам лучше побыть порознь и успокоиться.
Телец
Старшие родственники или давние знакомые откроют вам какую-то семейную тайну, которой вы раньше не знали.
Близнецы
Из-за своей раздражительности вы рискуете нарываться на конфликтные ситуации с партнерами по бизнесу или коллегами.
Рак
Ваша обидчивость не даст вам ничего хорошего, кроме дополнительных проблем. Для поднятия настроения смените обстановку.
Лев
В этот день намечаются крупные финансовые траты, главное – следите за качеством и правильностью оформления.
Дева
Выбросьте сломанные и ненужные вещи – так вы освободите пространство в доме для новой энергии.
Весы
Вы сможете подобрать правильные слова, чтобы примирить враждующие стороны – воспользуйтесь этим.
Скорпион
Близкий человек обратится к вам за помощь или советом – постарайтесь сделать все, что в ваших силах.
Стрелец
Звезды советуют не нагружать организм и воздержаться от тяжелого физического труда – вам нужен полноценный отдых.
Козерог
Будьте готовы к роковой встрече, которая в дальнейшем может существенно повлиять на ваше будущее.
Водолей
Не вмешивайтесь в чужие семейные дела, особенно если вас об этом не просят. Оставьте свои советы при себе.
Рыбы
В этот день вам на пользу пойдет шопинг, так что посвятите свободное время семейным покупкам.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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