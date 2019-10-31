Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего

31.10.2019 10:48

Они просто идеально подходят для семейной жизни. Если женщине повезет связать свою жизнь с этим мужчиной, то такой союз будет счастливым до конца дней.

Кроме того, эти зодиакальные знаки всегда прислушиваются к мнению своей второй половинки, сообщает from-ua. Для них оно играет огромную роль. Так кто же эти парни?

Рак.

Мужчины под этим знаком зодиака достаточно мнительные. Иногда они могут очень сильно ревновать свою вторую половинку. Делают это, как правило, из-за неуверенности в себе.

Однако несмотря на ярую ревность, Раки очень трепетно относятся к своей второй половинке и готовы с нее сдувать пылинки. Зачастую это очень эмпатичные люди.

Стараются угодить своей любимой и удовлетворить все ее пожелания.

Дева.

Это достаточно прагматичные мужчины. Они не спешат вступать в брак. Мужчин под этим знаком никогда нельзя назвать эгоистами. Они никогда не влюбляются с первого взгляда.

К выбору своей второй половинки эти люди относятся очень щепетильно. Им необходимо на 100 % быть уверенным, что это именно тот человек, с которым Дева проведет остаток своей жизни.

Представители этого знака зодиака стараются обеспечить свою вторую половинку всем, что ей будет необходимо. Они любят часами говорить со своей любимой женщиной, и это будут самые разнообразные темы.

Козерог.

Женщинам следует знать, что мужчины-Козероги ко всему подходят основательно.

Если выбирают работу, то она должна быть высокооплачиваемой, а если супругу, то такую, чтобы можно было прожить с ней остаток лет счастливо. Иногда этот знак может быть чрезмерно хладнокровным. Однако с этим человеком партнерша всегда будет чувствовать себя разбалованной и сытой.

Он полностью обеспечит свою даму. Если кому-то повезет встретить такого мужчину, то можно быть полностью уверенным в том, что Козерог обеспечит всю семью.

Рыбы.

Астрологи уверяют, что это очень милосердные и сострадательные зодиакальные знаки. Такие мужчины получают удовлетворение от того, если будут доставлять удовольствие другим.

Они постоянно стремятся кому-то оказать помощь. Делают это бескорыстно. Женщине сильно повезет, если ее спутником жизни будет Рыба. Они очень сочувствующие, всегда поддержат и дадут совет.

Рыбы очень любят детей. Если они состоят в браке, то просят от своей супруги, чтобы та родила им как можно больше наследников.

Весы.

Эти мужчины достаточно демократичны в отношениях. Они никогда не станут чего-то требовать от своей второй половинки. Создается впечатление, что их полностью все устраивает.

Такой вариант мужчин многие женщины считают самым лучшим. Весы никогда не в чем не станут упрекать свою любимую, и это большое преимущество. Жить с этим человеком в радость.

Если у этого мужчины появляются дети, то он становится самым счастливым человеком на свете. Для уравновешенной и покладистой дамы Весы будут идеальным супругом.