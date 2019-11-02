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Астролог назвала самые черные дни ноября-2019
Для тех, кто любит риск и опасность, большая часть ноября будет "взрывоопасной".
Такое предупреждение сделала астропсихолог Валентина Виттрок в интервью "Фактам". Эксперт также отметила, что Меркурий, который будет находиться в ретроградном движении до 20 ноября, приведет к сбою компьютерных программ и расторжению выгодных договоров, передает from-ua.
Поэтому астропсихолог назвала дни, в которые нужно быть особенно осторожными в ноябре, который пройдет под знаком Скорпиона.
В первую очередь, нужно быть начеку 1-2 ноября, так как транзитная Луна, проходя по знаку Козерога, принесет ограничения в действиях и манипуляциях, которым вас будут пытаться подвергнуть близкие и не очень люди. 2 ноября, столкнувшись с Марсом из знака Весов, она станет источником серьезного нервного напряжения. Однако с 4 по 5 число месяца, во время прохождения транзитной Луны по знаку Водолея, будет более благоприятная ситуация.
Тем, кто решил заняться решением серьезных вопросов, стоит повременить 6−8 ноября во время транзита Луны и Нептуна по знаку Рыб, так как это время стоит лучше посвятить своим грезам и фантазиям.
Транзит Луны по знаку Овна сделает нас капризными и одновременно легкомысленными 9−10 ноября, поэтому не делайте импульсивных покупок, иначе потом пожалеете.
Напряженный аспект Венеры к Нептуну 11−18 ноября сделает вас излишне доверчивыми. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг разочаруетесь в людях, даже которых считали самыми близкими.
12 ноября произойдет полнолуние в 20-м градусе Тельца в присутствии Урана и Меркурия, находящемуся в 19-м градусе Скорпиона, который связывают с черной магией. Такое соседство может спровоцировать несчастные случаи, аварии и спазмы сосудов, являющиеся причиной инфарктов и инсультов. Поэтому будьте осторожны и не забудьте вовремя посещать лечущего врача.
Транзитная Луна, находясь в оппозиции к Венере и Юпитеру, пройдет по знаку Близнецов 13−15 ноября: насущной потребностью станет критика властей, которых будут обвинять во всех мыслимых и немыслимых грехах.
16−17 ноября транзитная Луна пройдет по Раку: захочется укрыться от всех проблем мира в четырех стенах своего дома — в тепле и уюте, под защитой близких людей. Напряженные аспекты Сатурна и Плутона из знака Козерога говорит о сильном эмоциональном прессинге со стороны партнеров — как на работе, так и в личной жизни.
Транзитная Луна, проходя по знаку Льва, в компании Венеры и Юпитера в знаке Стрельца 18−19 ноября, даст ощущение того, что жизнь налаживается. Энтузиазм, с которым вы возьметесь за любое дело, приведет к профессиональным достижениям и принесет эмоциональный подъем.
20 ноября Меркурий перейдет из ретроградного в прямое движение, поэтому снова можно проводить серьезные переговоры и заключать важные договора. Марс войдет в знак Скорпиона, поэтому нужно быть начеку: нужно быть осторожнее со своими тайнами, иначе о них может кто-то узнать. Особенно нужно быть осторожными политикам и деятелям культуры.
Далее, 23 ноября, Солнце перейдет в знак Стрельца, где соединится с уже находящимися там Юпитером и Венерой и день будет благоприятным.
24−26 ноября транзитная Луна вместе с воинственным Марсом пройдет по знаку Скорпиона — велика опасность травм и эмоционального истощения, которое может привести к депрессии. Поэтому больше отдыхайте.
26 ноября в 15:07 по Гринвичу (в 18:07 по киевскому времени, – прим.ред.) произойдет новолуние в знаке Стрельца, поэтому загадывайте желания, они непременно сбудутся.
Далее, 27 ноября, Венера переходит в сдержанный и неэмоциональный знак Козерога: рассудок будет одерживать верх над чувствами.
28 ноября Транзитная Луна и Юпитер, проходя по знаку Стрельца, принесут профессиональные озарения, счастливые шансы в личной жизни и оптимистичный взгляд на мир.
29−30 ноября транзитная Луна, проходя по Знаку Козерога, соединится с Венерой, Сатурном и Плутоном, что отразится на ранимых впечатлительных людях, которые ощутят хандру и подавленность.
Теги: Донбасс, ноябрь, планета, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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