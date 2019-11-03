Какие знаки Зодиака приумножат богатство в ноябре: прогноз известного астролога

03.11.2019 19:05

Новый гороскоп расскажет, каких знаков настигнет удача в последний месяц осени.

Известный астролог Павел Глоба составил финансовый гороскоп на октябрь 2019 и выделил два знака Зодиака, которым звезды даруют материальное благополучие.

Овен.

У представителей этого знака на протяжении октября длилась черная полоса, которая с приходом последнего месяца осени закончится и сменится на череду удачных событий. Усилия, которые Овны приложили на самосовершенствование дадут ощутимый результат, который положительно отразится на финансовом состоянии. Помимо этого, на работе начальство станет более лояльным, что может привести к стремительному росту в карьере и соответственно к увеличению зарплаты.

Водолей.

Для рожденных под этим знаком ноябрь станет фактически месяцем удачи. Астролог говорит, что несколько случайных но положительных событий привлекут в их жизнь большие финансовые потоки. Он рекомендует проявить большое внимание к мелочам и ни в коме случае не вступать в конфликты. Глоба говорит, что вежливость со стороны Водолеев способна усилить благоприятное влияние звезд в ноябре.

Источник: https://from-ua.com