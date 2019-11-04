Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Астрологический прогноз

Денежная Крыса: как войти в Новый год с деньгами?

04.11.2019 16:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Денежная Крыса: как войти в Новый год с деньгами?

Наступающий год по китайскому календарю будет годом Белой Металлической Крысы. В час его наступления, многие китайцы обязательно проделывают обряд на обогащение. Эзотерик Сан Э Шуай поделился древним секретом, как в Новый год войти с деньгами, пишет versiya.

Для финансового обряда понадобится серебряное украшение (в идеале посуда или столовый прибор) и кусочек сыра. Ритуал проводится в новогоднюю ночь, в комнате, где хранятся деньги. После заката необходимо взять серебряный предмет, и положить его в самом скрытом от глаз углу. На серебре обязательно нужно оставить маленький кусочек сыра для «хозяйки» года. Утром всё убирается со словами благодарности. Сан Э Шуай объяснил, что с наступлением нового года, денежная Крыса учует запах сыра и придёт в дом. Добродушных хозяев она отблагодарит горами серебра.

Китайская традиция с большим уважением относятся к животным — символам года. В КНР считают, что именно от них зависит финансовое благополучие, здоровье, счастье и мир в доме. По словам китайского эзотерика, современные жители Китая празднуют Новый год 2 раза. Первый раз вместе с остальным миром 1 января, а второй по китайскому календарю. 2020 год наступит 25 января. Сан Э Шуай рекомендует проделать ритуал с серебром и сыром в ночь на 1 и 25 января.

С Крысы начинается китайский календарь. По мнению астрологов, Год Белой Металлической Крысы будет успешным для тех, кто проживает честную жизнь. Вспыльчивых людей, склонных к скандалам, в 2020 году будут постигать неудачи в делах. Такая же участь ожидает жадных и скупых. Год Крысы отлично подойдёт для тех, кто собирается начать заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, деньги, новый год, крыса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх