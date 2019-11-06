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Остерегайтесь, самые кошмарные комбинации знаков Зодиака
К сожалению, зачастую причина распада отношений не зависит от того, насколько хороший или плохой человек рядом с вами. Просто вы не совместимы, и все тут…
Овен
Хотите небольшую любовную игру (вы убегаете, вас догоняют), разжигающая страсть? Телец определенно предоставит такую возможность. Но если вы решите расстаться с ним навсегда (а это совершенно точно произойдет), он закатит грандиозную сцену. Ее вы никогда не забудете. И до конца дней будете проклинать себя за то, что вообще связались с этим человеком.
Телец
Тельцом чрезвычайно серьезно относится ко многим вещам в жизни, что совершенно несвойственно Стрельцу. Его наплевательское отношение к чему бы то ни было способно свести с ума. В момент, когда вы попытаетесь заковать Стрельца в оковы отношений, он уйдет. И, пожалуй, единственное, по чему будете скучать, это забавные игры разума, в которые вы постоянно играли.
Близнецы
«Сделай что-нибудь!» – эту фразу вы будете часто произносить, если свяжетесь с Козерогом. Больше всего на свете вы ненавидите скуку. Но она станет вашим постоянным спутником, если вы решите быть с Козерогом.
Для вас он слишком практичен и трудолюбив. Однако по-настоящему сокрушительный удар по отношениям нанесет его прямолинейность. Вам не всегда нужен честный ответ, порой вы нуждаетесь в человеке, который просто может развеселить.
Рак
Все, что вам нужно – это немного покоя, ощущение безопасности и поддержка. Разве это так много? С точки зрения Водолея, очень много. Он обожает свободу и веселье. Его эмоциональная отстраненность никак не поможет в моменты, когда вам нужна поддержка.
В итоге, вы решите, что лучше быть одному. И в этом случае окажетесь правы. Одиночество действительно лучше, чем отношения Рака с Водолеем.
Лев
Львам нравится быть в окружении весельчаков и в центре всеобщего внимания. Если вы начнете выстраивать отношения со Скорпионом, то последний быстро «опустит» вас на землю, ведь его желание обладать партнером целиком и полностью просто будет сводить с ума.
Скорпионы могут быть очень ревнивыми собственниками. Вам совершенно не понравится ловить на себе ревнивый взгляд каждый раз, когда вы будете с кем-то невинно флиртовать.
Дева
Если и есть что-то, что Девы искренне ненавидят, то это игры в кошки-мышки. Но эту игру просто обожает Стрелец. Вас будет бесить его безрассудное отношение ко всему.
А еще вы никогда не будете точно знать, как обстоят дела в ваших с ним отношениях.
Весы
Весы любят гармонию. Однако это вовсе не значит, что все и всегда должно оставаться так, как есть. Правда в том, что желание Девы всегда и во всем быть правой сведет вас с ума. В своем стремлении к этой цели, она тут же позабудет о том, какой вы прекрасный и веселый человек.
Скорпион
Приходится признать, что в отношениях между Скорпионом и Овном определенно присутствует химия. Химия, которая заставляет их проявлять себя не с самой худшей стороны, поскольку каждый из этих знаков Зодиака заботится лишь о своих нуждах.
Овен хочет, чтобы все всегда было так, как он считает правильным. Это совершенно не устраивает вас. Отношения, в которых нет места компромиссу, принесут только разочарования и боль.
Стрелец
Стрелец и Телец – это две абсолютные противоположности. У них практически нет ничего общего. Тельцы слишком осторожны, и вы в этих отношениях начинаете задыхаться. И это еще не все. Тельцы не любят перемен, а для вас именно перемены являются тем, что позволяет вам чувствовать себя живым.
Козерог
К счастью, вам не грозят крепкие отношения со Львом. Вы сразу же поймете, насколько вы разные. Вы верны, обладаете нестандартным мышлением и ориентированы на достижение целей. Лев же слишком зациклен на себе.
Опять же, среди ваших знакомых (с которыми вы общаетесь регулярно), наверняка, не так уж и много Львов. Следовательно, вероятность завязать отношения с представителем этого знака Зодиака значительно снижается.
Водолей
Водолей и Рак настолько несовместимы, что об этом можно говорить вечно. С вашей точки зрения, Рак слишком эмоционален и эгоистичен. Вас невероятно бесит тот факт, что вы не получаете от него того понимания, в котором нуждаетесь.
Рыбы
Весы – весьма очаровательны. Однако иногда могут быть безрассудными и бесчувственными. Человек этого знака может ранить ваши чувства, даже не осознав этого. Весы причинят боль, а затем, пользуясь своим очарованием, вымолят дать им еще один шанс. Но так не может длиться вечно…
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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