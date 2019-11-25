Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

25.11.2019 17:00

ОВЕН



Тех из вас, кто родился у границ знака, в первой половине недели ждут весомые успехи на карьерном поприще, если, конечно, вы отдадите в полное распоряжение работы всю свою активность, инициативу и ум. Порадует вас и личная жизнь. У Овнов середины знака возрастет число ошибочных решений и ложных выводов, поскольку вы невольно начнете искажать происходящие вокруг вас события. Прислушивайтесь к советам со стороны.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — четверг.



ТЕЛЕЦ



Майским Тельцам эта неделя подходит и для того, чтобы потрудиться на славу — ваши усилия не пропадут даром. Ну а прояснив раз и навсегда некоторые спорные вопросы, вы избавитесь от проблем в будущем. Правда, для этого вам надо быть ответственными, честными и требовательными, причем не столько к людям, сколько к себе. Тельцам апреля, наоборот, желательно не допускать перегрузок и отложить важные дела до следующей недели.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



БЛИЗНЕЦЫ



Близнецы мая сумеют добиться реализации своих задумок, а в отношениях будут царить согласие и взаимопонимание. Но во вторник между вами и близкими пробежит черная кошка. А может, даже и не одна, отчего придирки и замечания, отпущенные в адрес друг друга, станут просто невыносимыми. Близнецам июня всю неделю будет трудно уберечь от негатива и свою нервную систему, и отношения с людьми.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



РАК



Очень даже неплохая неделя. Вы будете переполнены гениальными идеями, а близкие, любимые и друзья порадуют вас своим вниманием и искренним восхищением. Да и благоприятные стечения обстоятельств порой посыплются к вам прямо в руки как из рога изобилия. Остается только их заметить, поймать и найти достойное применение. Кому-то повезет в делах, кому-то — в деньгах, а кому-то — в любви и отношениях с детьми. Ну а кому-то — во всем и сразу!

Благоприятные дни — понедельник, четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



ЛЕВ



Львам середины знака в эти дни не помешает правильно распределять приоритеты. В противном случае свалившиеся на голову дела и проблемы буквально раздавят вас своей тяжестью. Родившимся у границ знака тоже придется трудиться не покладая рук, но это, скорее всего, не вызовет у вас ни недовольства, ни усталости. Напротив, порой вы даже сами удивитесь, увидев, сколько всего вы успели сделать.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



ДЕВА



На первый план выйдут дела семейные, и вам придется усваивать уроки под названием «взаимоотношения в семье». Благо что для многих из вас эти уроки окажутся очень даже полезными. Ваши отношения станут ровными и доверительными, что незамедлительно скажется на работе, здоровье и настроении. И лишь у Дев конца знака эти семь дней служебные проблемы примутся выжимать все соки и семейные заботы займут круговую оборону.

Благоприятные дни — понедельник, четверг.

Неблагоприятные дни — среда, суббота.



ВЕСЫ



Для рожденных у границ знака многие удачи этой недели тесно связаны с общением. И будьте активны — первая половина недели очень подходит для смелых и решительных действий. Но нужно успеть до четверга, иначе потом все может пойти совсем не так, как хотелось бы. А у Весов середины знака всю неделю дела могут складываться с точностью до наоборот от запланированного, а сами вы легко поддадитесь на провокации, портя тем самым отношения с людьми.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — четверг.



СКОРПИОН



Несмотря на то что планы ноябрьских Скорпионов в эти дни иной раз будут меняться в самый последний момент, а проблемы окружающих станут вклиниваться в вашу жизнь, вы тем не менее все равно окажетесь в выигрыше. Обстоятельства готовы посодействовать росту вашего материального достатка, так что потрудитесь «ковать железо, пока горячо». Хотя, следует отметить, для этого придется покрутиться. Правда, это не относится к Скорпионам октября — у них эти дни чреваты сбоями и нестыковками.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



СТРЕЛЕЦ



Ноябрьским Стрельцам нужно будет четко определиться в целях. Однако соизмеряйте желаемое и возможное. У родившихся в декабре события этих дней целиком и полностью станут зависеть от вас — именно вы начнете генерировать ту или иную ситуацию, причем у рожденных в первой декаде декабря может получиться как-то не очень… Да и ваше нежелание подстраиваться под обстоятельства представит вас как ненадежного, немобильного и неинтересного человека. А для вас сейчас так важно быть на высоте!

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — среда.



КОЗЕРОГ



Похоже, окружающие в эти дни не единожды убедятся в том, что вы умны, инициативны и трудолюбивы, поскольку любые вопросы вы станете щелкать как орешки и сумеете с честью выйти из любого скользкого положения. Точнее, вы в него, скорее всего, просто не попадете — благоразумие не пустит. И лишь у Козерогов второй декады января со вторника истощится запас выносливости, и вы потеряете контроль над отношениями с близкими.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



ВОДОЛЕЙ



Рожденные у границ знака в эти дни смогут как хорошо поработать, так и хорошо отдохнуть — выбирайте, что вам важнее. А вот Водолеи первой декады февраля должны быть готовы к тому, что в эти дни и настроение часто будет не то, и сил на подвиги поубавится. Но, с другой стороны, раз жизнь вокруг вас станет не слишком бурной, то, значит, можно перевести дух и собраться с мыслями. Так что пусть лучше этот период пройдет спокойно и незаметно, нежели вы приметесь напрасно гоняться за уходящим поездом.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



РЫБЫ



Хотите вы этого или нет, но вам в данный период, по всей видимости, придется с головой уйти в работу. То ли от вас потребуют выложиться по полной программе, то ли это вы сами, почувствовав, что ваши старания не останутся незамеченными, призовете себя к трудолюбию. Не откажете вы и чужим просьбам и в большинстве своем справитесь с этим очень даже неплохо.

Благоприятные дни — понедельник, четверг, пятница.

Неблагоприятные дни — нет.

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