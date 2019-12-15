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Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря
ОВЕН
У рожденных у границ знака в эти дни и работы будет невпроворот, и выяснений отношений окажется с избытком. Кстати, следите за своей речью: ваши высказывания способны ранить окружающих. И только у Овнов середины знака неделя хорошая! Возможны стремительное продвижение вверх по карьерной лестнице и приятные сюрпризы в личной жизни.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — четверг.
ТЕЛЕЦ
Свою повышенную активность вы с успехом сможете использовать как в деловой, так и в личной жизни. Ну а на работе ваши оригинальные идеи будут оценены по достоинству и получат поддержку. И лишь Тельцам первой декады мая в начале и в конце недели могут изрядно осложнить жизнь разногласия с окружающими. Чтобы избежать конфликта, постарайтесь вовремя удерживать в узде свои эмоции.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — суббота.
БЛИЗНЕЦЫ
Для июньских Близнецов эта неделя пройдет довольно трудно, это вынудит вас быть деятельными. Но вам будет сложно избежать осложнений в отношениях и открытых противостояний. Не позволяйте людям и обстоятельствам втянуть вас в неконтролируемую ситуацию. Избегайте лишних расходов. Майским Близнецам эта неделя принесет новые жизненные перспективы, а ваша повышенная работоспособность, изящество в выражении мыслей и обилие творческих идей поспособствуют успеху.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — среда.
РАК
Как сами Раки, рожденные у границ знака, так и окружение в эти дни не упустят случая попортить друг другу нервы и настроение. Так что готовьтесь к недоразумениям и стычкам. Точнее, наоборот, настраивайтесь на то, чтобы их избегать. А вот завидного энтузиазма и неиссякаемой энергии тех из вас, кто родился в первой декаде июля, с избытком хватит на осуществление всех намеченных замыслов. Ну а если близкие поддержат ваше великолепное расположение духа, то вы буквально станете парить на крыльях счастья. Неплохой это период и для укрепления здоровья.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятный день — четверг.
ЛЕВ
В первой половине недели Львов середины знака начнут доставать домашние проблемы. Ваша задача — не затевать разбор полетов, а своевременно сводить на нет все возникающие разногласия. У июльских Львов, наоборот, основные проблемы начнутся в выходные: выводить друг друга из равновесия вы приметесь в узком семейном кругу. Львы же конца знака смогут приблизиться практически к любой цели. Причем подчас самым невероятным образом. Ну а ваши отношения с близкими засияют новыми красками.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ДЕВА
Творческий подход к делу и умение ладить с людьми помогут Девам, рожденным у границ знака, решить многие деловые и личные вопросы. Родившиеся в зените знака из-за потери самоконтроля с четверга начнут оказывать давление на окружающих, что чревато конфликтами. В воскресенье вам станет легче находить общий язык с людьми. Ну а доверительные разговоры в кругу семьи укрепят ее устои.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — четверг.
ВЕСЫ
Многим из вас будет сложно разобраться в собственных эмоциях, отчего порой вы станете испытывать чувство напряженности и недовольства. Своевременно предпринимайте шаги к скорейшему выходу из стрессового состояния. И только Весы середины знака к концу недели окажутся невероятно востребованными, а в контактах вам так легко будет добиться взаимности! Право, сейчас вряд ли кто-нибудь сможет устоять перед вами.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — четверг.
СКОРПИОН
В эти дни ваши пожелания добиться успеха в делах имеют шанс стать реальностью. Да, придется покрутиться, но сейчас вы просто обязаны выложиться по полной программе и использовать все возможности. В личной же жизни, встав на точку зрения другого человека, вы сумеете глубже вникнуть в проблему отношений, развивающихся между вами. Следовательно, от вас будет зависеть, как дальше пойдет это развитие.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятные дни — нет.
СТРЕЛЕЦ
Будет лучше, если в эти дни декабрьские Стрельцы не станут спешить с важными делами. Во всяком случае, с окончательным решением подождите, пока с кем-либо не посоветуетесь — не исключено, что после этого у вас появится другой взгляд и другие оценки. А вот ноябрьским Стрельцам нужно быть активными. Сейчас даже некоторая переоценка своих возможностей может сыграть вам на руку — в эти дни важно верить в свою звезду!
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятные дни — среда, воскресенье.
КОЗЕРОГ
У январских Козерогов неделя продуктивная, особенно если самим постараться действовать по четко составленному плану. Это позволит не только не разбазарить силы, но и вовремя заметить и не упустить удачу. Зато несобранность и раздражительность рожденных в декабре в середине недели может привести к неурядицам на работе, а окружающие начнут обходить вас стороной: вы станете резки и упрямы.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
ВОДОЛЕЙ
Февральским Водолеям не помешает обратить внимание на свое самочувствие. Следите и за эмоциями, иначе конфликты попортят вам немало нервов и создадут лишнюю головную боль. Тем, кто родился в январе, с четверга в делах и в отношениях станет подыгрывать удача. Будут легко удаваться многие дела, причем и ближайшее окружение сыграет значимую роль для ваших побед. Возможны новые романтические увлечения и любовные романы.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
РЫБЫ
Быстро справившись со своими делами, вы найдете время бескорыстно помочь и окружающим. При этом поддержка и содействие, которые вы им окажете, принесут вам не только уважение, но и чувство удовлетворения. Получится у вас перевести на новый уровень и свои личные отношения, ведь сейчас понять и простить вам будет куда легче. И лишь у Рыб первой декады марта с четверга не лучшее время для карьеры. Следите, чтобы не попасть в немилость к начальству и не пошатнуть свой авторитет. Дома же вам станут мешать, отвлекать и противоречить.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — четверг.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: Зодиак, неделя, астрологический прогноз
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