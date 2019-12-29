Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

29.12.2019 14:30

ОВЕН

Родившимся в апреле следует сразу определиться — или вы готовы трудиться не покладая рук, или лучше даже не начинать. И лишь инициативу по проведению праздника вам однозначно надо взять на себя. Овны марта сейчас сами хозяева своих будущих успехов и достижений. Ну а встречая Новый год, вы наиболее весело и комфортно будете чувствовать себя с людьми, которые вас действительно уважают и любят.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



ТЕЛЕЦ

Тельцы, рожденные у границ знака, сумеют блистать яркой звездой и на карьерном поприще, и в семье, а на Новый год вы бескорыстно подарите людям хорошее настроение! У рожденных в первой декаде мая обстоятельства порой начнут играть против вас: сделанные вами предложения окажутся несвоевременными. Следите также за здоровьем и деньгами. А вот выходные дни порадуют приятными встречами и неожиданностями.

Благоприятные дни — суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов, рожденных до 10 июня, это важный период для перемен в будущем, поэтому внимательно относитесь ко всем происходящим событиям. Вы легко найдете интересные темы для обсуждения, получив от общения и выгоду, и удовольствие. Родившимся во второй декаде июня будет лучше переключиться на что-нибудь более спокойное. Копите силы и выбирайте цели — предстоящий год по всем приметам готов вас побаловать приятными сюрпризами.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятный день — среда.



РАК

В эти дни желательно не перегружать себя тяжелой работой и выяснением отношений — сейчас вам достаточно сложно будет восстанавливать силы и эмоции. Не стоит ставить перед собой никаких сверхзадач и при подготовке к новогоднему празднику — совсем необязательно лезть вон из кожи, чтобы кого-то удивить. Лучше всего, если вы, в меру повеселившись, не забудете о полноценном отдыхе и сне. А в новогоднюю ночь задумайте желания на следующий год — что-то должно обязательно исполниться!

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



ЛЕВ

Августовские Львы должны сглаживать разногласия и не обращать внимания на колючие замечания в свой адрес. В праздничные дни также, чтобы поддержать мир в отношениях и не портить друг другу настроение, придется многое простить своим близким. И только у июльских Львов оптимизм и задор будут чувствоваться за версту, а в любом обществе вы окажетесь в центре внимания. Так что где бы вы ни встретили Новый год, праздник удастся на славу!

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — четверг.



ДЕВА

Последние дни декабря для многих из вас пройдут довольно радостно и продуктивно. Это прекрасное время для перемен. Да и встреча Нового года может оказаться судьбоносной: новые связи и знакомства откроют перед вами перспективы для изменения жизни к лучшему. И только Девам конца знака желательно обойтись без перегрузок, чтобы не привести себя к физическому или эмоциональному истощению.

Благоприятные дни — четверг — суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



ВЕСЫ

Для рожденных у границ знака очень важно одержать верх над собственной ленью. Общаясь с близкими, следите за эмоциями. Что касается новогоднего праздника, то кто-то из вас будет бодр и весел, кто-то перестанет контролировать себя и затеет никому не нужные выяснения отношений, а кто-то, едва дождавшись двенадцати, предпочтет крепкий, здоровый сон. У Весов середины знака есть все предпосылки, что вся неделя сложится просто превосходно!

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



СКОРПИОН

Тесные контакты с людьми помогут вам упрочить свои позиции на всех фронтах, а возможности, которые в эти дни предстанут перед вашим взором, способны даже обескуражить. Встреча Нового года — отличное время, чтобы уделить как можно больше внимания дорогим для вас людям. Только рядом с ними вы легко растворитесь в атмосфере всеобщего веселья. Кстати, загадывая желание, многие из вас могут позволить пожелать себе нечто большее, чем обычно, — вас ожидает весьма неплохой год.

Благоприятные дни — среда — воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



СТРЕЛЕЦ

Доброжелательность и внимательное отношение к чужим высказываниям, а также собственные интересные идеи сделают вас приятным собеседником. Активность в сочетании с рассудительностью помогут заложить базис дальнейших успехов. Празднование Нового года тоже пройдет ярко. И лишь Стрельцы конца знака не защищены от разочарований. А еще вам противопоказано рисковать. Даже в мелочах.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятный день — среда.



КОЗЕРОГ

Для тех, кто родился до 10 января, в эти дни представится возможность испытать приятное чувство мастерства и профессионализма как в делах карьеры, так и в вопросах личной жизни. В праздник вы тоже окажетесь в центре внимания, и не исключено, что вам удастся подарить людям настоящую новогоднюю сказку! Козерогам же конца знака надо последить за своим поведением — смотрите, как бы потом не пожалеть о том, что вы не смогли удержаться в рамках разумного.

Благоприятные дни — среда, воскресенье.

Неблагоприятный день — пятница.



ВОДОЛЕЙ

Планы осуществляются, а сами вы будете не только довольно подвижны и легки на подъем, но и сумеете заставить других стать поактивнее. Обязательно найдите время, чтобы подвести итоги уходящего года и переосмыслить полученный жизненный опыт. Это позволит вам освободиться от иллюзий и не тянуть их за собой. Встреча же Нового года пройдет интереснее, если вы предпочтете компанию близких по духу людей: именно рядом с ними вы будете чувствовать себя абсолютно спокойно и комфортно.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



РЫБЫ

В эти дни ни одно мероприятие не пройдет без вашего участия, а вам без конца придется решать деловые или личные проблемы. И хотя вы устанете, но полученные от всего этого положительные эмоции поддержат вас в боевой форме. Ну а встречая Новый год, ваша активность и жизнерадостность помогут вам создать праздничное настроение не только для себя, но и для других людей. Благодаря этому многие знакомства окажутся очень полезными и своевременными.

Благоприятные дни — среда, суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.

По материалам: