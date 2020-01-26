Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля

26.01.2020 11:00

ОВЕН

У родившихся в марте проснется дар убеждения, и вам легко удастся подтолкнуть коллег на общее дело или устроить «праздник жизни» для близких людей. Возможны успехи и в карьере. Овны апреля способны будут испортить впечатление о себе, не справившись с заданием или не сдержав эмоций. Но в пятницу общение может принести вам пользу и удовлетворение.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

В будни родившимся в апреле много сил придется отдать работе, где некоторых из вас ожидают испытания и перемены. Да и атмосфера в вашем окружении порой будет напряженной. Ищите нужные слова, и негатив погаснет. Выходные желательно посвятить близким. Майским Тельцам умение контролировать издержки своего характера принесет немало пользы. В выходные ситуация несколько ухудшится, но ваши отношения выдержат любые испытания, если вы не станете занимать жесткую позицию.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



БЛИЗНЕЦЫ

Майских Близнецов неделя порадует успехами на карьерном поприще и согласием с близкими. Но вы и сами будьте активны и трудолюбивы. Июньских Близнецов то трудности будут обходить стороной, то вдруг у них возникнут препятствия, на преодоление которых уйдут силы и время. А еще следует пресекать мысли о поисках приключений: велика вероятность, что потом вам долго придется их расхлебывать.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



РАК

Июльские Раки, не загружайте себя работой: не исключено, что сейчас вы потратите немалые силы на реализацию дел, которые окажутся бесполезными. У рожденных в конце знака приличная доля негатива, появившегося в эти дни в отношениях с людьми, будет зависеть только от них самих. Поэтому почаще думайте о том, какие мысли и чувства вы генерируете в окружающее пространство. И только у июньских Раков с завидным постоянством станут появляться условия, благодаря которым они смогут выделиться среди коллег и укрепить свой авторитет в семье.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — четверг.



ЛЕВ

Июльские Львы всю неделю будут бодры, отчего и работа пойдет живее, и отношения порадуют своей теплотой и взаимопониманием. Львы середины знака легко разделаются с делами в будние дни. В выходные продуктивность снизится, к тому же не исключены разногласия. Тем же из вас, кто родился в конце знака, придется заниматься невесть откуда взявшимися проблемами, тягостным выяснением отношений и делами, которые нельзя больше игнорировать.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



ДЕВА

На работе вам представится шанс показать свое мастерство и ваше усердие будет оценено по заслугам. А в личной жизни ваш кораблик помчится навстречу новым планам, и погода будет благоприятствовать этому плаванию. И только Девы середины знака в первой половине недели рискуют пошатнуть свой авторитет элементарной безответственностью, а близких и друзей вы можете обидеть резкостью и колкой критикой.

Благоприятные дни — четверг, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВЕСЫ

В эти дни рожденные в первой декаде октября довольно ловко и умело станут разбираться и с делами, и с психологическими дилеммами, поэтому имеет смысл добросовестно отнестись к работе и поддерживать в себе желание проявлять инициативу и стремиться к успеху. Ну а задушевный разговор с близкими внесет ясность и теплоту в ваши отношения. Остальным Весам следует повнимательнее относиться к поступающей информации, избегать поспешных выводов и не выяснять отношений с домашними.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, пятница.



СКОРПИОН

В эти дни у ноябрьских Скорпионов все будет складываться как нельзя лучше. Вы успешно выполните многие дела, а в отношениях как с близкими, так и с коллегами с легкостью развеете прежние противоречия и недомолвки или загладите свою вину — ведь каждый безропотно пойдет на уступки друг другу. К сожалению, у октябрьских Скорпионов могут возникать неприятные ситуации, а в общении с близкими из-за сущей ерунды может разгореться серьезный конфликт.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



СТРЕЛЕЦ

Ноябрьским Стрельцам просто необходимо реализовать себя хоть в чем-то, пока они легки на подъем и трудолюбивы, а душа требует общения. У Стрельцов декабря неделя не столь яркая. Тем не менее обстоятельства в большинстве своем будут складываться в вашу пользу, особенно, если вы родились в середине знака. Вы сумеете зарекомендовать себя в делах карьеры, а контакты с окружением станут протекать достаточно продуктивно.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



КОЗЕРОГ

Деньги явно захотят осложнить жизнь Козерогам декабря и второй декады января, а значит, возможны потери либо ссоры на финансовой почве. От Козерогов первой декады января неделя потребует решительности и активности. Наградой за это станут позитивные сдвиги в служебных делах. Не исключены и интересные предложения. Ну а в личной жизни вы получите массу удовольствия от приятного и полезного общения с близкими и друзьями.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — среда.



ВОДОЛЕЙ

Вам эту неделю желательно прожить как можно более активно. И даже если вы обычно предпочитаете быть в тени, то сейчас буквально заставляйте себя почаще оказываться в центре внимания: только так вы достигнете заслуженных результатов и почувствуете себя намного увереннее, чем раньше! И лишь у январских Водолеев к концу недели возникнут незначительные препятствия, и тут главное — не рубить сплеча: есть шанс не учесть что-то важное.

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятный день — суббота.



РЫБЫ

В эти дни вы станете интуитивно угадывать настроение и эмоции собеседников, поэтому общение будет легким и вам не составит особого труда договориться даже с самыми упрямыми и капризными людьми. Это также очень удачное время для знакомств и выполнения сложных дел. И только у Рыб первой декады марта в конце недели возможно снижение жизнеспособности, так что проведите эти дни как можно спокойнее — с наименьшей растратой сил и эмоций и не взваливая на свои плечи тяготы всего мира.

Благоприятные дни — понедельник, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.